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發現薇趨勢／不完美的痕跡…有人味

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

不知道大家是否有過這樣的疑問？以前文章或提案寫得不好，怕別人發現自己能力不足，都要反覆修改。現在文筆流暢又創意滿分，反而需要向大眾證明：「這真的是我寫的！」

最近法國文壇有個很有意思的爭議。年輕作家歐赫利安的小說《不這樣就是死》出版後受到不少關注，也進入文學獎視野，後來卻因為AI偵測工具Pangram判定部分文字高度可能是由人工智慧生成，引發出版界討論。

有趣的地方不是這位作家究竟用了多少AI，而是沒有人能真正確定這篇小說到底是本人寫的還是AI代筆，因為用來抓AI的工具也有可能判斷錯誤。

於是一個過去幾乎不存在的問題出現了：當一篇文章已經擺在眼前，我們還得想方設法證明寫下這些文字的究竟是不是一個「人」。

這件事並不只發生在文學界。

現在收到一封用字精準、結構完整的商務信件，第一個念頭可能是「這是不是AI寫的？」學生交出一篇過於工整的報告，老師開始懷疑使用ChatGPT；求職者的履歷沒有贅字、經歷整理得漂亮，主管反而更難從中判斷這個人到底是誰。

甚至連照片也是如此。一張天空美得不太真實、一張人像皮膚太完美，我們開始下意識問：「這是真的嗎？」這或許是生成式AI帶來最有趣的一場價值逆轉。

過去科技努力幫助人類消除瑕疵：相機消除雜訊，修圖軟體消除斑點，文書軟體修正文法，演算法讓句子更流暢。我們一直相信，當瑕疵愈少，作品就愈接近理想狀態。

但當機器終於可以大量製造「沒有瑕疵的東西」，瑕疵的價值反而回來了。

一句有點奇怪但很個人特色、一段沒有完全對稱的敘述、一個只有作者自己才會舉的例子，甚至某種不太有效率的思考方式，都開始成為人的痕跡。

某種程度上，瑕疵正在成為人類的浮水印。這也解釋了為什麼這兩年社群平台開始流行另一種審美。照片不一定要拍得最好，文字不一定要寫得最完整，甚至刻意留下口語、停頓與不規則感。因為當「漂亮」可以低成本大量生成，真正昂貴的反而變成那些難以複製的東西。

這件事還會帶來另一個問題：未來我們證明自己的方式，可能不再只是交出成果，而是交出「過程」。學校可能更重視學生如何推導答案；公司面試不只看履歷，而是現場問你怎麼解決問題；創作者除了作品，也可能需要留下草稿、修改紀錄與創作軌跡。因為一個完成品究竟由誰完成，會愈來愈難判斷。

AI並沒有讓「能力」失去價值，只是改變了我們辨識能力的方法。以前作品本身就是證據，而現在作品可能只是結果。

真正能證明一個人的，反而是他怎麼想到這件事、為什麼做這個選擇、遇到問題時怎麼改變方向，以及那些還來不及被整理得完美的思考痕跡，這可能也是AI時代一個很弔詭的結果，我們花了很長的時間希望科技讓人類看起來更完美。等到機器真的學會完美之後，我們卻開始重新珍惜那些不那麼完美的地方。

因為未來最稀缺的或許不再是一篇漂亮的文章、一張漂亮的照片，甚至一份漂亮的履歷，而是看完之後，仍然可以很確定地說：「這個東西，只有這個人做得出來。」

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