從寓言學管理／趨利避害 激發組織動力

話說，有個小孩在城牆前捉蚱蜢，一會兒就捉了許多。忽然看見一隻蠍子，他以為也是蚱蜢，便著手捕捉它。蠍子舉起毒刺，說道：「來吧，如果你真敢這樣做，就連你捉的蚱蜢也會統統失掉。」

此故事提醒主管，應善用人性「趨利避害」特性，達到驅動行為的效果。

依據辭典定義，「趨利避害」意指：趨向有利的一面而避開禍害。

從字面意涵來看，「趨利避害」是種自私自利的負向行徑。然而，不可否認的，這是生物的求生本能之一。哪裡有好處，就往哪裡靠；哪邊有危害，就往另一邊閃，以爭取最大的生存機會。

因「趨利避害」是行為重要動機之一，主管若能賦予此人性機制積極意義，就能驅動個體行為，達成組織目標。

事實上，績效管理的獎懲制度，即為運用「趨利避害」特性，從利與害兩面向衡量得失，進而導引行為。得失公式為：

（獲得效益）x（獲得機率）-（損失成本）x（損失機率）=淨獲得

當成員努力投入後，其獲得效益超過損失成本，而產生正淨獲得時，便是有利可圖。俗話說：殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做。利之所趨，則人之所向，以促使出現期望的行為與結果。

公式中，還得關注獲得機率此一變因。亦即，所定挑戰目標得有達成機會；否則，若機率趨近於零，不管所設獲得效益再大，成員也是意興闌珊，不易引發行動。

此外，獲得效益的設定，除了物質獎酬外，莫忘依個體需求，加上馬斯洛需求理論中的社會（人際關係、歸屬感）、自尊（自信、尊重）與自我實現（實現夢想、發揮潛能）等需求，更能增強驅動的動能。

在停止負向行為上，則得在規則制定時，針對不當行為劃定紅線，且有對應的嚴懲措施。一旦抵觸了，損失成本遠高於不當得利，讓淨獲得成為負數，才能遏止負面行為。

故事中，蠍子舉起他的毒刺，說道：「來吧，如果你真敢這樣做，就連你捉的蚱蜢也會統統失掉。」所描述的，就是一旦犯了，不僅獲得量全數歸零，還得面對毒刺帶來的劇痛及苦果，以恐嚇小孩不要輕舉妄動。

公式中，損失成本再大，若損失機率近乎零，則規則形同虛設。因此，組織得具備稽核機制，並在發現不當行為時，落實懲處。否則，只是虛張聲勢，不足為懼。

另一個利害得失公式的特殊運用案例，則是破釜沈舟。

此故事源自秦末，秦將章邯攻趙之巨鹿，項羽奉命援趙。部隊渡河後，項羽命人鑿沉船，打碎飯鍋，以示寧戰死也不後退的決心。結果，軍隊士氣高漲，殲滅秦軍。

回至公式中，當一「無」所有，無任何損失成本，也就無所畏懼。因為只要有一絲機會，淨獲得就會是正值。破釜沈舟，運用此人性原則，讓軍士義無反顧，勇往直前，走向那個唯一的生存希望。

多數昆蟲具趨光性，見著光，便向著光前進。人性，趨「利」避「害」，總難免計算利害得失，衡量划算不划算。與其鄙視之，不如設定機制，引導個人利益最大化的行為；促使其「趨利」而出現期望行為，同時，「避害」而停止負面行為。

善用績效管理的獎懲機制，讓提升生存機率的「趨利避害」思維模式，藉制度產生加乘效應，轉而成為形塑組織文化的動力。