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商業興觀點／培育混合技能 打造人機團隊

經濟日報／ 周韶珍（商研院南部院區研究員）

進入2026年，機器人已不只是科技展上的亮點，而是加速走進產線、倉儲、零售與服務現場。以零售業為例，Walmart先前提出自動化目標，包括讓約65%的門市由自動化系統支援，並讓約55%的物流中心貨量透過自動化設施處理；這代表自動化不限於倉庫後端的輸送帶，已逐步延伸到補貨、包裝、庫存管理、客服與行銷內容製作。

這場變化最先撼動的，是傳統職涯的「入門台階」。過去，一個人多半從基層做起，先學會基本作業，再累積經驗，最後成為主管或專家。可是，當AI可以協助排班、客服與盤點，機器人可以搬貨、補貨與協助照護時，許多簡單、重複、標準化的工作開始被重新分配。對年輕人來說，真正的焦慮不是AI有多聰明，而是如果基礎工作都被AI接手，新人還能從哪裡開始學？

這不是單純的想像。相關研究已觀察到，年輕人在高度AI暴露職位中的就業出現下滑，顯示AI正在改變職場入口。但換個角度看，這場變化也提醒企業：真正重要的，不是哪些工作會被取代，而是哪些能力會變得更有價值。下一階段勝出的，不一定是最會操作機器的人，而是最懂得安排人與機器合作的人。

因此，企業需要的不只是添購新設備，更要建立一套新的「混合技能階梯」。世界經濟論壇指出，到2030年前，39%的核心工作技能將改變，且63%的雇主已將技能缺口視為企業轉型的主要障礙。所謂混合技能階梯，就是有系統地培養員工的AI素養、人機協作能力、數據判讀能力與現場判斷力，讓員工不再被動面對AI，而能沿著清楚的成長路徑，從「怕AI」走向「會用AI」，再進一步成為「能管理AI與機器人的人」。

第一步，讓員工敢用AI。這個階段不需要太艱深，重點是降低恐懼感。零售店員可以學會用AI整理庫存、安排班表或分析顧客需求；照護人員可以學習與輔助型機器人合作，記錄長者狀況。接著，員工也要學會把重複、耗體力的任務交給機器，將時間留給溝通、判斷與服務細節。

第二步，讓員工成為人機團隊的優化者。當一個工作現場同時有人、AI系統與機器人，問題就不只是「會不會操作」，而是「流程怎麼安排最順」。機器人出錯時，誰要介入？AI判斷與現場經驗衝突時，誰來決定？這時就會出現新角色，例如人機協調員、AI訓練師、流程優化專員與倫理審核者。這些工作不是被AI消滅，反而是因AI而誕生。

這一波競爭，比的不是誰先買到更多機器人，而是誰能更快把員工帶上新的技能階梯。當AI與機器人接手資料、速度與體力工作，人類的價值將更集中在判斷、溝通、創意與信任。對企業而言，真正的轉型不是讓機器取代人，而是讓人學會與機器一起創造更高的價值。

團隊 Walmart 零售業

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