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乖乖公司允諾工會訴求 中壢廠罷工6日可望落幕

中央社／ 桃園5日電

乖乖中壢廠企業工會2日展開無限期罷工，今天還到勞動部前陳情。桃園市政府勞動局今晚表示，乖乖公司已允諾工會訴求，工會在方案於明天召開的臨時大會通過後，將解除罷工行動。

乖乖公司今年7月出售中壢廠土地，員工要求公司給予合理關廠補償，經工會要求公司協商，並向桃園市政府申請勞資爭議調解2次不成立後，9月18日在會員大會舉行罷工投票，以94%同意比例取得罷工權，10月2日凌晨5時開始罷工。

乖乖中壢廠企業工會今天到勞動部前陳情，強調遷廠對中高齡勞工衝擊高，資方對外稱「不會資遣」，實則是不會給予關廠補償來逼員工自行離職，欺騙社會大眾。

桃園市勞動局勞資關係科長董純惠今晚表示，桃園市勞動局長李賢祥今天下午主持乖乖工會與乖乖公司召開的協商會議，乖乖公司董事長鍾育霖出面允諾工會訴求，若職務調動離職者，除給法定資遣費外，加發給4個月，2年後不願意配合遷廠者，公司給法定資遣費，再加給8個月補償金等方案。

董純惠指出，乖乖工會在方案於明天召開的臨時大會通過後，將解除罷工行動。

中壢 罷工 乖乖

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