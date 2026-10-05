華航認養南庄12.4公頃林地 石虎、藍腹鷴現蹤南庄林班

中華航空投入苗栗南庄森林保育，同時認養加里山步道大坪段0至0.6公里路段步道維護及設施改善，並於今天（5日）舉行認養牌揭牌儀式，由華航總經理陳漢銘、林業保育署新竹分署長夏榮生及賽夏族合作社夥伴共同出席，並在紅毛山原生植物復育區種植瀕危植物南庄橙樹苗，推動森林保育及生物多樣性復育。

華航總經理陳漢銘表示，完善的步道維護不僅能提供民眾安全、友善的登山環境，更能鼓勵大家走入山林、從事戶外活動，促進身心健康；同時，也讓更多人在親近自然的過程中，進一步認識森林、生態與生物多樣性的價值，提升全民環境保護的意識。

華航指出，自2022年領先國內業界發布《森林暨生物多樣性保育承諾》，2023年認養南庄林地，目前認養面積達12.425公頃，已種植約3萬3801株台灣杉、香杉等原生樹種，預估每年最多可吸存236公噸二氧化碳。林班內已記錄有石虎、藍腹鷴、台灣野山羊、食蟹獴及黃喉貂等保育類野生動物活動蹤跡。

此次認養加里山步道大坪段，除協助維護登山環境及改善設施，也希望結合林業保育署與在地賽夏族夥伴，讓民眾在親近山林時，進一步認識森林生態及生物多樣性的重要性。

華航表示，將持續透過森林、海洋及生物多樣性保育等行動落實永續發展，今年也將航空飛行挑戰（TAC）示範航班擴大至長程航線，使用永續航空燃油（SAF），以不同面向推動減碳及環境保育，實現人與自然和諧共生、永續共好的願景。

華航總經理陳漢銘(中)、林業保育署新竹分署長夏榮生(右)以及賽夏族長老根誌優(左）在紅毛山原生植物復育區栽種瀕危植物南庄橙樹苗，共同深化森林保育、步道維護、生物多樣性及在地合作，為山林永續盡一份心力。圖／華航提供