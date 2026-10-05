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華航認養南庄12.4公頃林地 石虎、藍腹鷴現蹤南庄林班

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航以多元行動落實永續發展，關注生物多樣性、森林及海洋保育等相關議題，與政府機關及在地夥伴共同參與，兼顧環保教育及社區共榮發展。圖／華航提供
華航以多元行動落實永續發展，關注生物多樣性、森林及海洋保育等相關議題，與政府機關及在地夥伴共同參與，兼顧環保教育及社區共榮發展。圖／華航提供

華航空投入苗栗南庄森林保育，同時認養加里山步道大坪段0至0.6公里路段步道維護及設施改善，並於今天（5日）舉行認養牌揭牌儀式，由華航總經理陳漢銘、林業保育署新竹分署長夏榮生及賽夏族合作社夥伴共同出席，並在紅毛山原生植物復育區種植瀕危植物南庄橙樹苗，推動森林保育及生物多樣性復育。

華航總經理陳漢銘表示，完善的步道維護不僅能提供民眾安全、友善的登山環境，更能鼓勵大家走入山林、從事戶外活動，促進身心健康；同時，也讓更多人在親近自然的過程中，進一步認識森林、生態與生物多樣性的價值，提升全民環境保護的意識。

華航指出，自2022年領先國內業界發布《森林暨生物多樣性保育承諾》，2023年認養南庄林地，目前認養面積達12.425公頃，已種植約3萬3801株台灣杉、香杉等原生樹種，預估每年最多可吸存236公噸二氧化碳。林班內已記錄有石虎藍腹鷴、台灣野山羊、食蟹獴及黃喉貂等保育類野生動物活動蹤跡。

此次認養加里山步道大坪段，除協助維護登山環境及改善設施，也希望結合林業保育署與在地賽夏族夥伴，讓民眾在親近山林時，進一步認識森林生態及生物多樣性的重要性。

華航表示，將持續透過森林、海洋及生物多樣性保育等行動落實永續發展，今年也將航空飛行挑戰（TAC）示範航班擴大至長程航線，使用永續航空燃油（SAF），以不同面向推動減碳及環境保育，實現人與自然和諧共生、永續共好的願景。

華航總經理陳漢銘(中)、林業保育署新竹分署長夏榮生(右)以及賽夏族長老根誌優(左）在紅毛山原生植物復育區栽種瀕危植物南庄橙樹苗，共同深化森林保育、步道維護、生物多樣性及在地合作，為山林永續盡一份心力。圖／華航提供
華航總經理陳漢銘(中)、林業保育署新竹分署長夏榮生(右)以及賽夏族長老根誌優(左）在紅毛山原生植物復育區栽種瀕危植物南庄橙樹苗，共同深化森林保育、步道維護、生物多樣性及在地合作，為山林永續盡一份心力。圖／華航提供

華航、林業保育署新竹分署與賽夏族夥伴以行動深化企業與環境的良性互動，實現人與自然和諧共生、永續共好的願景。圖／華航提供
華航、林業保育署新竹分署與賽夏族夥伴以行動深化企業與環境的良性互動，實現人與自然和諧共生、永續共好的願景。圖／華航提供

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