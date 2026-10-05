鄉林兩岸房產交易近111億元 台灣110億元新案11月接棒

鄉林建設（5531）兩岸資產交易與新案布局同步推進。鄉林表示，青島、南京房產交易金額合計近新台幣111億元，將爭取第四季完成交易；台灣則有總銷合計110億元的萬華、新莊都更新案，預計11月公開，加上斗六「鄉林雲峰」年底交屋，可望挹注第四季營運。

鄉林指出，青島子公司「青島鼎林」名下房產交易金額約人民幣11億元，折合新台幣約50.9億元，已完成簽約並進入付款流程，預計第四季入帳。南京可出售房產交易金額約人民幣12億元、折合新台幣約60億元，合約內容已議妥，近期將正式簽約，積極爭取年底前完成交易。

台灣完工交屋方面，斗六「鄉林雲峰」總銷約28億元，已取得使用執照、完成對保，目前進入驗屋階段，預計12月交屋過戶。北投「鄉林靜岡」分回總銷約10億元，已於8月底完銷，地下室工程也已完成。

新案布局則由雙北都更案接棒。鄉林表示，萬華都更案、新莊鴻福段都更合建案，預計11月陸續公開，總銷分別約65億元、45億元，合計110億元，將成為年底主要推案動能。

董事長賴正鎰表示，「鄉林中山賦」預計明年上半年完工交屋，同步推進的「新松町新城計畫」已完成20個街廓整合，每個街廓基地約1,000坪，若以每案總銷30億元估算，可形成約600億元案量，周邊街廓也持續整合。

賴正鎰指出，中山區都更效益逐步外溢至萬華，整合25年的萬華都更案將於11月公開，已有數個街廓洽談合作。鄉林並規劃推動「萬大町新城計畫」，鎖定萬大路、環河南路、西園路之間約33公頃範圍，擴大都更布局。

大陸市場方面，鄉林表示，成都房市近期成交回溫，提高「涵碧天下」第四季推案信心。公司將同步推進資產交易、完工交屋與新案銷售，實際營收挹注仍須視交易完成及交屋進度而定。