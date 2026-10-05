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鄉林第4季迎兩岸資產挹注 台灣推兩新案、推案量共達百億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

鄉林建設（5531）兩岸資產挹注、國內完工交屋兩大動能，第4季營運可望漸入佳境。鄉林5日表示，青島房產交易50.9億元，合約已簽訂，近日將到帳，南京約60億元房產也已議妥合約，近日將正式簽約，近月內完成交易。

另，國內市場上，鄉林表示，萬華都更、新莊鴻福段合計約110億元新案，預計11月公開，加上斗六「鄉林雲峰」年底交屋，預期第4季可望挹注營收。

鄉林表示，青島子公司「青島鼎林」名下房產交易金額約人民幣11億元（約新台幣50.9億元）目前已完成簽約並進入付款流程，預計第4季入帳；南京可出售房產合約也已議妥，交易金額約人民幣12億元（約新台幣60億元），近期正式簽約，並積極爭取今年底前完成交易。

國內完工交屋方面，鄉林表示，雲林斗六「鄉林雲峰」已取得使照並完成對保，目前進入驗屋階段，總銷約28億元，預計12月完成交屋過戶；北投「鄉林靜岡」分回總銷約10億元，8月底已完銷，地下室工程也已完成。

推案上，鄉林表示，預計11月公開總銷65億元「萬華都更案」、總銷45億元「新莊鴻福段」都更合建案等，合計110億元。

鄉林董事長賴正鎰表示，近期大陸市場出現回溫訊號，隨著「828新政」實施滿月，加上降息及首購房貸貼息政策帶動，成都房市9月下半月成交明顯升溫。

此外，大陸財政部自10月1日起推出首購房貸貼息1個百分點，加上貸款利率由1.75%降至1.5%，有助降低購屋負擔。市場同時預期未來1至2年優質新屋供給可能減少，剛性需求及改善型買盤提前進場，部分核心城市甚至出現準現房熱銷現象，也提高鄉林成都「涵碧天下」第4季推案信心。

至於台灣布局，賴正鎰表示，鄉林「中山賦」預計明年上半年完工交屋，同步推進的「新松町新城計畫」目前已完成20個街廓整合，每個街廓基地約1,000坪，若以每案總銷30億元估算，20個街廓可形成約600億元案量，其餘周邊街廓仍持續整合。

賴正鎰指出，中山區都更效益也逐步外溢至萬華，整合25年的萬華都更案將於11月公開，受到地主關注，已有數個街廓陸續洽談合作。鄉林並規劃推動「萬大町新城計畫」，鎖定萬大路、環河南路、西園路之間的地帶，約33公頃，加速推動萬華大都更計畫。

賴正鎰表示，從兩岸資產交易、台灣都更新案到成都市場回溫，鄉林目前已形成「資產挹注、完工交屋、新案推進、土地儲備」多軌並進的發展節奏，未來十年台灣推案土地也將持續透過都更整合取得支撐。

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