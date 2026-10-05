華航珍愛山林 加里山步道認養揭牌植苗種下永續希望

華航（2610）親近山林、珍愛自然，除持續參與苗栗南庄森林認養，推動伐區植林及森林復育工作，亦投入支持「加里山步道大坪段 0-0.6K」步道維護及設施新設。5日由華航總經理陳漢銘、林業保育署新竹分署長夏榮生以及賽夏族合作社夥伴，共同於加里山步道舉行認養牌揭牌儀式，並在紅毛山原生植物復育區栽種瀕危植物南庄橙樹苗，共同深化森林保育、步道維護、生物多樣性及在地合作，為山林永續盡一份心力。

擁有豐富林業歷史及自然景觀的加里山深受登山者的喜愛，華航特別在認養步道設置認養牌，讓到訪民眾了解華航與林業保育署和當地原住民賽夏族共同維護山林的實際作為。華航總經理陳漢銘表示，除了植林保育森林外，步道的良好維護，不只是提供民眾安全、友善的登山環境，更能鼓勵大家走入山林、從事戶外活動，促進身心健康；同時，也讓更多人在親近自然的過程中，進一步認識森林、生態與生物多樣性的價值，提升全民環境保護的意識。

2022 年華航引領國內航空及運輸業之先，發布《森林暨生物多樣性保育承諾》，並且響應企業總部所在地桃園市生態城市造林計畫。2023 年起華航認養南庄林地，目前認養面積已達 12.425 公頃，種植約 33,801 株台灣杉、香杉等台灣原生樹種，最多具有每年吸存236公噸二氧化碳的潛力；若以一輛每年使用2,000公升汽油的小客車約排放 4.59 公噸 CO₂e 估算，華航認養的林地面積碳吸存潛力約相當於50輛小客車一年的溫室氣體排放量。除此之外，值得讓人開心的是，該林班已紀錄有石虎、藍腹鷴、台灣野山羊、食蟹獴、黃喉貂等保育類野生動物活動蹤跡，顯見華航投入森林生態保育及生物多樣性復育逐步累積的成果。

華航以多元行動落實永續發展，今年首度將「航空飛行挑戰（TAC）」示範航班擴大至長程航線，透過使用永續航空燃油（SAF）低碳飛航；關注生物多樣性、森林及海洋保育等相關議題，與政府機關及在地夥伴共同參與，兼顧環保教育及社區共榮發展。華航持續累積並擴大各項行動成果，深化企業與環境的良性互動，實現人與自然和諧共生、永續共好的願景。