鄉林：青島、南京房產近111億入帳 台灣110億元新案11月接棒

鄉林建設（5531）表示，鄉林兩岸資產挹注與新案布局同步發動，青島房產交易約新台幣50.9億元，近日將到帳；南京約60億元房產也已議妥合約，近日將簽約，近月內完成交易。

台灣市場則有萬華都更、新莊鴻福段合計約110億元新案，預計11月公開，斗六「鄉林雲峰」年底交屋，形成資產挹注、完工交屋與新案接棒的布局，擺脫過去陰霾，鄉林第4季將迎來大營收。

鄉林表示，青島子公司「青島鼎林」名下房產交易金額約人民幣11億元，折合新台幣約50.9億元，目前已完成簽約並進入付款流程，預計第4季入帳；南京可出售房產合約也已議妥，交易金額約人民幣12億元、約新台幣60億元，近期正式簽約，並積極爭取今年底前完成交易。

台灣市場方面，雲林斗六「鄉林雲峰」已取得使照並完成對保，目前進入驗屋階段，總銷約28億元，預計12月完成交屋過戶；北投「鄉林靜岡」分回總銷約10億元，8月底已完銷，地下室工程也已完成。

接下來萬華都更案、新莊鴻福段都更合建案將於11月陸續公開，總銷分別約65億元、45億元，合計110億元，成為年底前主要推案動能。

大陸市場則出現回溫訊號。隨著「828新政」實施滿月，加上降息及首購房貸貼息政策帶動，成都房市9月下半月成交明顯升溫。

大陸中指研究院統計，9月下半月成都新屋成交面積約50.9萬平方公尺，較上半月增加36.57%，住宅成交套數較上月增加50.36%，市場表現高於北京、上海。

鄉林指出，大陸財政部自10月1日起推出首購房貸貼息1個百分點，加上貸款利率由1.75%降至1.5%，有助降低購屋負擔。

市場同時預期未來1至2年優質新屋供給可能減少，剛性需求及改善型買盤提前進場，部分核心城市甚至出現準現房熱銷現象，也提高鄉林成都「涵碧天下」第4季推案信心。

鄉林在成都共取得7塊基地，土地約300畝、約6萬台坪，可售容積約105萬平方公尺，其中地上可售約75萬平方公尺。若平均售價由每平方公尺人民幣2萬元提高至3.3萬元，推估總銷可望達新台幣約1,140億元；以地上可售面積計算，每平方公尺增加人民幣1萬元，即可增加約人民幣75億元、約新台幣360億元的總銷空間。

董事長賴正鎰表示，鄉林「中山賦」預計明年上半年完工交屋，同步推進的「新松町新城計畫」目前已完成20個街廓整合，每個街廓基地約1,000坪，若以每案總銷30億元估算，20個街廓可形成約600億元案量，其餘周邊街廓仍持續整合。

賴正鎰指出，中山區都更效益也逐步外溢至萬華，整合25年的萬華都更案將於11月公開，受到地主關注，已有數個街廓陸續洽談合作。鄉林並規劃推動「萬大町新城計畫」，鎖定萬大路、環河南路、西園路之間的地帶，約33公頃，加速推動萬華大都更計畫。鄉林接連在中山區新松町、萬華區萬大町陸續接棒 未來10年推案土地無虞。

賴正鎰表示，從兩岸資產交易、台灣都更新案到成都市場回溫，鄉林目前已形成「資產挹注、完工交屋、新案推進、土地儲備」多軌並進的發展節奏，未來十年台灣推案土地也將持續透過都更整合取得支撐。