等了23年！北市水源二、三期整宅公辦都更審議通過

由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的水源二、三期整宅公辦都市更新案，5日經「台北市都市更新及爭議處理審議會」審議決議修正後通過，後續進行相關行政程序後辦理都市更新事業計畫及權利變換計畫核定，全案預計於2033年完工。

位於台北市中正區水源路上的水源二、三期整宅，基地面積高達1公頃（約3,188.65坪），現況為10棟5層樓公寓，戶數達460戶，屋齡已超過60年，因住戶人數眾多、產權複雜，過去民間自辦整合不易，台北市政府為協助加速都市更新，於2018年委由本中心在社區設立駐地工作站，展開住戶共識凝聚工作。

北市住都中心於2021年6月經市府同意擔任實施者推動公辦都市更新，在歷經逐戶拜訪與多方協調後，終於在2022年1月27日辦理都市更新事業計畫及權利變換計畫報核、2023年順利徵得出資者、2024年5月24日申請都市更新事業計畫及權利變換計畫續審、2025年8月21日經「台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會」審議決議修正後通過，今日正式通過都更事業計畫及權利變換計畫審議，讓住戶引頸期盼20多年的都更夢想宣告成真。

今日近50位社區住戶到場旁聽審議情形，表達對公辦都更的支持。住戶代表指出，水源整宅屋況極差，房屋漏水、壁癌、屋頂水泥掉落，且還有化糞管破裂的問題，造成屋內惡臭潮濕，嚴重影響居住安全與住戶健康，加上電線老舊，已多次發生電線走火的問題，影響公共安全、警消人員疲於奔命。多數的住戶因經濟條件等因素無法搬遷，只能期待早日都更。也有住戶自上一代就盼望都更，如今第二代已屆退休，希望能早日重建。如今重建夢想終於成真，讓到場旁聽的社區住戶激動不已，住戶們在現場互相擁抱鼓勵，感謝鄰居對都更的支持，也感謝市政府及本中心的努力。

水源二三期整宅為本中心首件整合及招商成功之整建住宅案件，北市住都中心與住戶歷經115場說明會，用真誠的溝通與透明的機制，終於讓這片水岸基地告別一甲子的危老滄桑，將讓社區成為安全、新穎的現代化水岸社區，更新後規劃興建1幢3棟地上21層、地下3層RC及1幢1棟地上24層、地下4層SRC建築物，預估投資金額達76億元以上，創造逾185億元之不動產價值，除結構抗震能力升級，取得耐震設計標章、智慧建築及綠建築標章外，更回饋住宿式長照空間給北市府，提供予需要長期照顧的年長者使用，不僅切合高齡化社會的迫切需求，更讓本案具備了極高的社會公益性，成為兼具溫度與機能的示範社區。

繼水源二三期後，北市住都中心將接續完成南機場、信維及斯文里等整宅公辦都更案，並以此改善老舊整宅的居住環境、補足社會公益機能，期能重塑台北都市韌性，加速推動公辦都更，為更多居民打造安全尊嚴的家園，共創高齡友善、共融共好的台北新願景。