高雄港啟動生質燃油加注服務 預估可減碳兩成

因應全球航運減碳及能源轉型趨勢，5日在高雄港第六貨櫃中心舉行「永續綠能、淨零啟航」生質燃油加注服務啟動典禮，航港局長葉協隆表示，今天高雄港生質燃油加注服務正式啟動，不僅是燃料平台成立後的重要成果，也代表政府、港口、能源供應端與航運業者之間的合作，未來也將推動LNG加注，並密切關注甲醇、氫、氨等零碳燃料的成熟與國際發展。

本次活動由交通部、航港局、台灣港務公司、台灣中油公司以及航商業者共同參與，透過公私協力，完成國內首次海運船舶生質燃油加注作業，為台灣港口發展船舶替代燃料服務、接軌國際航運能源轉型，立下重要里程碑。

交通部於2025年成立跨部會「海運替代燃料工作平台」，整合政府與產業力量，積極推動海運替代燃料發展，並採分階段方式逐步建構船舶替代燃料服務量能，第一階段以推動生質燃油為主。本次高雄港生質燃油加注服務之啟動，象徵我國海運能源轉型已由政策規劃進一步落實於港口作業，透過公私合作，將可完善台灣替代燃料服務量能，提升台灣港口競爭力。

交通部航政司長韓振華致詞時表示，今日高雄港生質燃油加注服務能夠順利啟動，展現出政府與產業攜手合作，將能源轉型從政策方向落實到港口現場的重要成果。

港務公司董事長周永暉表示，高雄港為台灣最大的國際商港，眾多大型航商進駐、國際航線密集，搭配洲際二期石化及能源產業基礎，已具備發展多元船舶燃料加注服務的良好條件，所以此次加注服務選擇以高雄港為起點，於今日正式啟動生質燃油加注服務，為台灣海運永續發展開啟新紀元。

此次海運生質燃油由台灣中油公司供應，相較傳統船用石化燃油，約可減少20%溫室氣體排放。此外，台灣中油公司已取得國際永續性與碳認證(ISCC EU)，具備完整的碳足跡可追溯性，並可提供永續證明文件，將可提供航商作為船舶減碳效益之佐證。國內外航商業者如靠泊高雄港時有生質燃油加注需求或有興趣了解，亦可與台灣中油公司聯繫，共同為航運減碳盡一份心力。

高雄港在各大航商積極響應下，陽明海運、萬海航運及中鋼運通旗下船舶陸續進行生質燃油加注，加注量已達1,200公噸；今日陽明海運所屬結明輪除進行加注生質燃油外，同時於靠港作業期間接用岸電，降低靠港作業的燃油使用及碳排放，充分展現台灣海運產業綠色轉型、實踐低碳航運的成果。

長榮海運亦致力推動低碳海運，所屬船隊已加裝脫硫塔，未來將配合高硫生質燃油之提供適時安排船隊進行加注。另裕民航運也於本次典禮支持高雄港生質燃油加注服務，未來如於高雄港有生質燃油加注需求，將與台灣中油公司接洽。

高雄港生質燃油加注服務的啟動，是台灣港口布局海運替代燃料的重要起點，更是海運界邁向永續的共同宣言。未來港務公司將持續在交通部指導下與各界攜手合作，依循國際海運替代燃料發展趨勢及航運產業需求，逐步完善我國港口多元替代燃料服務量能，為航運業者接軌國際淨零發展提供實質支持，共同推動我國海運朝淨零永續目標穩健前行。