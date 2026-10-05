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中鋼11月盤價漲900元 產銷營運有望「月來月好」
中鋼（2002）5日開出11月盤價，熱、冷軋與鍍鋅鋼捲每公噸漲900元，產銷營運有望「月來月好」。
中鋼表示，人工智慧（AI）基礎建設支出帶動美國經濟成長與亞洲出口增溫，歐洲製造業溫和復甦，能源與原物料輸入成本壓力仍存，OECD將今年全球經濟成長率由2.8%上修至2.9%。台灣受惠科技產業成長動能，帶動基本金屬、機械等傳產外銷接單回升，中央銀行上修今年台灣經濟成長率至11.48%，CPI估值為2.03%，通膨穩定可控。
國際油價高檔震盪，鐵礦砂於每公噸90~95美元區間整理，冶金煤於每公噸270~275美元附近盤整，煉鋼成本續居高位。國際鋼市方面，美國鋼品供應趨緊，Nucor連續八周調漲熱軋價格，當地熱軋流通行情逼近每公噸1,380美元；歐盟因關稅配額限制進口，當地熱軋流通行情創近三年新高，突破每公噸840美元；中國大陸鋼企聯合倡議自律控產，八月份粗鋼產量同比減少3.7%，供給面收縮加上成本推升，鋼價底部翻揚，日本鋼廠因成本壓力宣布自十月起全產品調漲每公噸5千~1萬日圓（約32~64美元），越南河靜與和發熱軋新盤順勢調漲，台灣國內熱軋流通行情近月累漲超過每公噸1,000元，全球鋼價呈上漲態勢。
中鋼指出，國際鋼價與國內流通行情同步走揚，下游接單持續回溫，帶動補庫存需求釋出，為順應行情走勢及反映煉鋼成本，針對11月月盤產品適度調漲。
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