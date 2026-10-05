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TLC關節炎新藥授權日本臟器製藥 最高65億元創台日生技合作紀錄

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

生技新藥公司TLC-KY（7924）5日與日本製藥公司日本臟器製藥株式會社共同宣布，TLC BioSciences Corp.旗下子公司台灣微脂體，已與日本臟器簽訂獨家授權契約。依據契約協議，日本臟器取得新藥TLC599 在日本的獨家開發與商業化權利。

根據重訊公告，這項合約總金額最高達2.03億美元（約合新台幣 65億元），除前期簽約金與里程碑金外，未來更可享有「高雙位數」銷售權利金分潤，創下台日生技合作史上最高規格紀錄。

TLC公司說明，TLC599是利用公司專有的BioSeizer脂質技術開發，用於治療膝骨關節炎疼痛之長效型關節腔注射劑。這項新藥透過關節腔內注射，旨在延長活性藥物成分於局部的釋放時間，可望為膝骨關節炎疼痛提供新的治療選擇。TLC599 於日本膝骨關節炎患者進行之二期藥物動力學試驗近期已完成收案；於日本及美國進行的三期多區域臨床試驗目前亦持續推進中。

TLC公司說明，膝骨關節炎是因老化及其他因素造成膝關節軟骨退化，進而引起疼痛與身體功能下降的疾病。隨著日本人口高齡化，膝骨關節炎已成為重要的健康議題。日本一項大型人口世代研究顯示，40 歲以上族群中，約 62% 的女性及 43% 的男性具有影像學可見的膝骨關節炎。目前臨床上會依患者症狀及疾病進展，採用非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）、玻尿酸關節腔內注射及手術等治療方式。

日本臟器製藥長期深耕疼痛治療，並在骨科及疼痛管理領域從事藥品開發、製造與商業化。透過本次合作，TLC公司與日本臟器將進一步深化合作關係，共同推進 TLC599 在日本的開發，期望儘早為膝骨關節炎疼痛患者帶來新的治療選擇。

日本臟器社長暨執行長小西隆文表示，膝骨關節炎所造成的疼痛與行動能力下降，可能對患者的日常生活帶來重大影響。鑑於許多患者正受此疾病所苦，相信 TLC599 有潛力提供新的治療選擇。

日本臟器長期深耕骨科與疼痛管理領域，並與醫療專業人員建立了深厚的信任關係及完善的網絡。非常高興能與 TLC公司攜手合作，為推動 TLC599 造福日本患者貢獻心力。未來，我們將與 TLC公司緊密合作，充分運用多年來累積的經驗，以及與醫療專業人員建立的信任關係與網絡。我們將持續履行自身職責，協助 TLC599 儘早提供給日本患者。

TLC執行長葉志鴻表示，本次合作是TLC的重要商業里程碑，也印證了公司專有 BioSeizer平台的臨床與商業潛力。日本臟器在日本擁有深厚的商業基礎及疼痛管理領域專業，是拓展TLC599 市場可及性的理想合作夥伴。我們期待與日本臟器緊密合作，共同推進 TLC599 在日本的開發。

TLC公司說明，全球退化性關節炎市場預估 2035–2036 年將突破 200～250 億美元；日本百歲人口已破十萬人，為全球高齡化最顯著的指標市場，公司正式插旗並鎖定此一爆發力十足的千億醫療藍海。

據了解，TLC599目前除了已與日本藥廠談成授權，目前也正在與其他全球知名藥廠洽談中，由於日本市場僅占全球市場約10%，即締造2.03 億美元交易額，TLC公司樂觀期待全球市占50% 的美國及 30% 的歐盟市場，目前已有多家全球知名藥廠積極洽談授權方案，國際版圖與商業價值想像空間巨大。

此外，TLC公司目前手握近400項專利可打造長效黃金獲利引擎，公司以獨家長效脂質體包覆與藥物遞送平台技術持續開發新藥，此次與日本案臟器合作僅為首發，已建構長期強勁的續航獲利模式。

生技 關節炎 日本

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