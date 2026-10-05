盛弘醫藥成立印尼健康事業發展辦公室 敏盛集團積極布局東協醫療市場

盛弘醫藥（8403）5日宣布，正式成立「印尼健康事業發展辦公室（Indonesia Healthcare Business Development Office）」，作為集團拓展東協市場的重要據點，未來將聚焦醫療投資、醫療管理輸出及健康照護產業整合，深化台灣與印尼在健康產業領域的合作。

盛弘醫藥表示，這是敏盛醫療集團持續推動國際化發展策略，繼投入印尼政府推動的「免費營養餐（Makan Bergizi Gratis, MBG）」計畫後的新的東協拓展動作。

敏盛集團近期參與印尼政府學童營養午餐計畫，投資建置中央廚房及營養餐配送系統，將台灣在醫療、營養與健康管理領域的經驗導入當地。首座合作示範據點位於西爪哇省勿加泗市（Bekasi），目前服務約3,000名學童，並涵蓋幼兒、孕婦及哺乳婦女等營養照護對象。集團希望透過標準化中央廚房管理模式，建立可複製、可擴大的健康促進服務體系，未來並規劃導入健康檢查、營養評估及健康數據管理等服務。

在此基礎上，盛弘醫藥（香港）公司近日與印尼策略夥伴簽署合作協議，於雅加達核心商業區設立常駐辦公室，作為集團在印尼的投資與產業合作平台。辦公室將負責醫療投資標的開發、市場研究、政府與醫療機構關係建立，以及潛在併購與策略合作案評估等工作，並已正式開始運作，日前更接待包括台大醫院在內的台灣醫療產業代表團，促進雙方交流與合作。

盛弘表示，印尼擁有近3億人口，醫療資源供給仍有相當大的成長空間，是亞洲最具潛力的健康照護市場之一。集團除了評估醫院及醫療服務機構投資機會外，更希望將台灣成熟的醫療管理模式輸出海外，建立具規模化及可持續發展的健康照護服務體系。

目前敏盛集團已建構涵蓋醫院經營、健康檢查、智慧健康及連鎖藥局的完整健康照護生態系。其中，哈佛健檢深耕預防醫學與精準健康管理，未來可望透過海外據點導入高階健檢及企業健康管理服務；躍獅藥局則具備完整社區藥局與慢性病照護經驗，未來亦將評估與印尼藥局通路及基層醫療體系合作的可能性。

此外，敏盛與盛弘多年來累積之醫院經營管理、品質認證、資訊系統建置及營運改善經驗，也將成為醫療管理輸出的重要基礎。透過投資、合作及顧問服務等多元模式，協助當地醫療機構提升營運效率與醫療品質，並逐步拓展至智慧醫療、精準健診、長期照護及健康管理等領域。

敏盛集團強調，從參與印尼學童營養午餐計畫到成立印尼健康事業發展辦公室，代表集團已由單一專案合作邁向長期產業布局。未來將持續深化東協市場經營，結合醫療、健檢、藥事服務及健康管理等資源，打造具國際競爭力的亞洲健康照護平台，創造台灣醫療產業輸出與海外市場發展的新契機。