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預售屋解約數大盤點！前十名桃園占半數 台中、台南這兩區居前兩名

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團盤點全國預售屋累積解約件數前十名行政區，發現解約以近年房市發展快速、推案量較大的區域較為明顯，涵蓋多處重劃區、產業聚落及市區核心地段，其中桃園市共五區上榜最多，台中、高雄也有各兩區上榜。永慶房產集團／提供
永慶房產集團盤點全國預售屋累積解約件數前十名行政區，發現解約以近年房市發展快速、推案量較大的區域較為明顯，涵蓋多處重劃區、產業聚落及市區核心地段，其中桃園市共五區上榜最多，台中、高雄也有各兩區上榜。永慶房產集團／提供

永慶房產集團盤點全國預售屋累積解約件數前十名行政區，發現解約以近年房市發展快速、推案量較大的區域較為明顯，涵蓋多處重劃區、產業聚落及市區核心地段，其中桃園市共五區上榜最多，台中、高雄也有各兩區上榜。

數據顯示，桃園市是此次預售屋解約案件較為集中的縣市，共有楊梅、中壢、桃園、大園及觀音等5個行政區入榜。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，進一步觀察這五區的共通點，多數具有大型開發或重劃區題材，像楊梅區的幼獅工業區、中壢區的青埔重劃區、桃園區的經國重劃區、大園區的客運園區和觀音區的草漯重劃區，因此吸引不少建商進駐推案，許多重劃區在房市熱絡時期累積大量預售交易量。

當時因重劃區而累積大量推案的行政區，在第七波信用管制、銀行房貸緊縮下，導致有較多的解約件數。

陳金萍說明，一般而言，區域建設、交通與生活機能是購屋評估的重要條件，但預售屋從簽約到交屋存在時間差，在第七波信用管制與銀行資金緊縮後，影響部分預售屋買方的財務安排，因資金條件、家庭規劃或購屋需求改變而選擇解約。

從解約件數的前二名來看，台中市西屯區以365件解約、解約金額98.7億元高居全國第一；台南市安南區則以329件位居第二。

陳金萍分析，西屯區擁有七期、十二期及水湳經貿園區等大型開發區，過去一直是台中房市推案的重要區域；安南區則有九份子重劃區，近年吸引建商進駐推案。這兩區也在之前房市火熱時，累積許多預售交易量，因此當市場急速降溫後，不少購屋族重新評估購屋計畫，解約件數也隨之提升。

陳金萍補充，解約件數多並不完全代表區域未來房市的賣壓一定會比較重，在前幾年房市相對活躍時，建商積極推案，尤其又以大型重劃區為主，因其具備土地開發及新建案供給優勢，最容易成為推案熱區。

然而，陳金萍指出，當整體預售市場轉變，由於過去推案量體大的區域，累積的交易量自然也相對較高，因此解約件數容易集中於這些區域。

陳金萍建議，民眾購買預售屋前，除了比較區域發展前景與成交行情外，更應完整估算工程款、交屋款及房貸支出，並預留貸款成數不如預期時的資金緩衝。同時詳閱契約中的交屋、貸款與解約條款，將購屋決策建立在實際居住需求及可負擔能力上，才能降低交屋階段的財務壓力。

預售屋 桃園 台中 台南

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