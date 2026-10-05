信義房屋陳彥佑把客戶當自家長輩 老客戶認證：我不找第二家房仲

「我不找第二家房仲！」信義房屋老客戶進線總公司客服專線，大讚文山木新店專案經理陳彥佑是「首選御用房仲」。入行18年，他的客戶多比他年長，他當成自家長輩服務，曾陪80多歲獨居奶奶從售屋、找養老村到搬家。

陳彥佑曾擔任咖啡店店長，30歲那年因為想存第一桶金、成家立業，毅然決然轉換跑道至信義房屋。入行以來，陳彥佑始終秉持真誠態度面對客戶，剛好許多客戶都比他年長，他像對待自家長輩一樣，靠自己的專業，幫忙解決問題。陳彥佑曾協助80多歲獨居奶奶售屋、還幫忙找養老院，也曾有老客戶15年來自己、親友的購售屋需求全由他負責，客戶還戲稱他為「御用房仲」，深厚的信任感可見一斑。

陳彥佑印象深刻幫一位住在淡水紅樹林的8旬老奶奶售屋，這位老奶奶因未婚無子女，多年來都自己獨居，疫情後身體狀況一年不如一年，近期決定售屋，改住養老村。經朋友推薦，奶奶找上遠在文山木新店的陳彥佑協助售屋，「光是簽委託，我們就花了將近6小時！」為確保奶奶了解售屋流程，陳彥佑花了比平常多2、3倍的時間解說，同時回答奶奶的疑問。

細心、專業的服務深獲奶奶信任，奶奶甚至提出「日後帶看，彥佑都必須陪同，否則我不開門」的要求。因此，當有買方想看屋，陳彥佑都會騎一個小時機車從文山區來到淡水，期間還主動幫忙蒐集、比較北台灣各家養老村的優缺點與收費標準等資訊。一個多月後，房子順利成交，陳彥佑更幫奶奶找搬家公司，並親自開車幫她搬運來不及打包的剩餘物品，確定她安穩落腳新住所。

被問及有什麼服務心法，能讓客戶如此信任？陳彥佑的回答很簡單：「能用專業幫助到需要的客戶，就是做這行最有成就感的事！」例如16年前一位來店客，一進門店就挑明「我是先來面試你的」，陳彥佑也沒想太多，踏踏實實為這位客戶及她的兩位鄰居銷售房子，最後三間都順利成交。因此，這位客戶後來無論自己換屋、置產布局，乃至於親友需要購售屋，全都推薦找陳彥佑協助，陳彥佑不僅逐一完成，也協助客戶打理套房租賃事宜，包括出租前的整理、與租客間的溝通等，讓老客戶「揪甘心」，日前特別進線信義房屋總公司客服專線，大力讚揚「陳彥佑是我的首選御用房仲，我不找第二家房仲！」

他笑說，自己18年來一直是土法煉鋼服務客戶，例如早期信義房屋旗下還沒有信義居家能轉介居家服務，他就自己找資源幫客戶打掃、油漆，或是協助管理租賃案件；但或許也是因為沒有驚人話術，陳彥佑許多客戶都來自老客戶、親友的轉介紹，且多數客戶都是年齡偏長的長輩客戶，也足以顯示他扎實的服務基本功。

回顧房仲生涯，陳彥佑說，很多人認為房屋買賣很複雜、很現實，但其實回歸初衷，每一位客戶做決定背後一定有他的動機，不管是成家立業要買新房，還是子女長大需要換屋，又或是缺錢必須處置房產，「作為房仲，探索背後的動機，再運用自身專業協助處理、完成任務」，只要誠懇處理，相信客戶都能感受到，而這些來自客戶的回饋、信任，就是房仲工作最大的成就感來源。