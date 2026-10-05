來自土地的生命力！企業攜手地方創生 共創ESG永續契機

台灣地方創生基金會攜手信義房屋、台新新光金控，日前於大臺南會展中心舉辦「來自土地的生命力－地創攜手企業ESG媒合會」，邀集13組地方創生團隊與企業ESG、CSR及永續相關部門代表，進行成果分享與媒合對談。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，地方創生團隊長期深耕在地，企業則擁有資源、專業與影響力，雙方若建立長期合作關係，將為地方帶來更多發展動能。基金會成立以來持續扮演平台角色，讓企業更有效率地找到合作夥伴，也讓地方獲得市場、人才及專業支持。

台新創投總經理林宇聲以「地方特色x創造價值x生生不息」為題，指出地方創生必須立足地方特色與文化底蘊，以創新商業模式創造市場價值，逐步建立能自我循環的地方生態系。他強調，「越在地，就越國際」，地方獨特的文化與產業特色，正是走向更大市場的競爭力。

活動中，13組團隊分享產業創新、人才培育、文化保存及永續發展等實踐成果，包括雲林的李記烏魚子、筍友部落、順成油廠；台南的博仁堂、老木創生、大崎村落創藝基地、左達工作室；彰化的旅庫彰化；南投的SMOK製甜所、阡陌游 Agri Dive；台東的源天然；高雄的金旗山城；台北的小香氣味學。

「既然市場沒有我們的位置，我們就自己創造一個位置。」筍友部落創辦人張惠珠分享，古坑麻竹筍中的出菁筍苦味明顯、纖維較粗，長期作為低價加工筍。父親曾為鼓勵農民，主動將收購價每斤提高2元，卻遇到部分農民將壞筍藏在其中，讓團隊意識到除了提高價格，也要建立品質制度。團隊從農民交筍共同檢查、產銷履歷到品質分級重建收購流程，並花一年研發無添加製程，將原本約1小時的加工拉長至72小時，以長時間水循環去除苦味、高溫殺菌。如今也開發竹筍湯等產品，帶遊客到社區體驗採筍與在地美食，希望讓更多人除了古坑咖啡，也認識在地竹筍。

阡陌游 Agri Dive 執行長陳俞安分享，團隊從百香果種植出發，打造「老中青共融」的社會型農場，將繁複農務拆解成不同族群都能參與的工作，讓孩子、青年、長者甚至外國人都能走進農場。團隊也將農場延伸為食農教育與共學場域，從百香果禮盒採購、企業志工共作到食農自然教育，讓農業成為連結不同世代與社群的媒介。

左達工作室負責人賴政達指出，他2014年返鄉時，左鎮正面臨人口外流、高齡化、產業斷層與文化流失等課題，後來將行動帶進號稱「全台最短」、全長僅58公尺的左鎮老街，從一個人返鄉走成一群人的地方行動。團隊從街區活動、藝術共創到竹材工藝，連年邀請居民、青年與藝術家加入，2025年更以在地竹材製作工藝燈飾妝點老街，也期待企業透過員工共創、青年培力與產業合作參與。

台灣地方創生基金會表示，地方創生不只是協助地方發展，更是企業實踐永續價值的重要夥伴，未來將持續串聯各界資源，促進跨域合作，讓更多來自土地的創新力量被看見。