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益得首項自產鼻噴複方劑10月在台上市 搶攻數千萬市場商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

益得生技（6461）5日宣布，該公司的呼吸道產品商業化迎來重要里程碑，首款在新竹自有工廠生產的複方鼻噴劑正式在台灣上市，象徵益得首項自主開發的產品成功進入台灣市場，這里程碑不僅是益得商業化策略往前邁出重要一步，更具體強化了內部研發和生產能力。

益得生技指出，這項產品適用於治療6歲以上兒童、及成人之中度至重度過敏性鼻炎相關症狀。根據美國食品藥物管理局（FDA）臨床數據，複方相較單方具有作用較快、症狀緩解效果更顯著等優勢；美國過敏氣喘免疫學會（AAAAI）亦建議使用複方治療過敏性與非過敏性鼻炎，隨複方治療逐步受到臨床重視，市場需求可望持續提升。

益得表示，這項產品是由益得與北美合作夥伴共同開發，在台灣上市是商業化的重要起點，除搶攻國內鼻噴劑市場外，也為後續拓展海外市場及國際合作機會奠定重要基礎。根據IQVIA資料顯示，目前台灣市場價值約83萬美元（約新台幣2,636萬元）；美國市場價值約5,100萬美元；全球市場年需求量則約2,747萬支，市場價值約3.6億美元。隨著複方用藥逐步成為市場主流，整體市場規模未來有望進一步擴大至約7.3億美元，展現鼻噴複方產品的市場成長潛力。

益得長期深耕呼吸道給藥技術，除既有定量噴霧吸入劑（MDI）技術平台外，近年亦積極擴充鼻噴產品布局，逐步建立涵蓋不同呼吸道給藥劑型的產品組合。益得將持續深化呼吸道產品線，並同步推進國際市場開發，運用既有研發與製造平台拓展產品商業化及國際合作機會，為營運增添成長動能。

益得生技 呼吸道 FDA

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