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第24屆育秀盃創意獎開跑 玩轉AI開創下一個可能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
第24屆育秀盃創意獎10月1日啟動徵件，以「玩轉AI．智創未來」為題，邀青年以跨域創意開創下一個可能。圖／育秀教育基金會提供
第24屆育秀盃創意獎10月1日啟動徵件，以「玩轉AI．智創未來」為題，邀青年以跨域創意開創下一個可能。圖／育秀教育基金會提供

面對AI快速發展，當科技持續拓展生活與產業的想像邊界，下一個改變未來的可能，也等待青年世代親手創造。由財團法人育秀教育基金會主辦的「第24屆育秀盃創意獎」自10月1日起啟動徵件，總獎勵逾新台幣300萬元。本屆以「玩轉AI．智創未來」為題，設置數位應用、工業設計及品牌形象三大競賽類別，串聯科技、設計、影像、品牌與永續等多元領域，鼓勵青年從真實需求出發，將想像化為實作、讓創意走向產業。

育秀盃長期整合聯華神通集團企業資源，鼓勵青年將所學轉化為實作，在創意與產業之間建立更多連結。走過24屆，育秀盃持續從人才培育出發，引導青年從生活觀察與真實需求中發現問題，透過跨域合作與實作，將想法一步步化為具體成果。

面對AI、數位轉型與ESG永續趨勢交會，本屆賽事進一步拓展跨域版圖，首度增設全新「品牌形象類」，涵蓋影像創作、品牌企劃、IP與文創設計等領域，為不同專長的青年開啟更多創意實踐的空間。透過科技、設計與品牌等多元專業的交會，鼓勵青年從不同視角出發，將創意轉化為回應產業與社會需求的具體行動，讓一個從校園萌芽的好想法，有機會走得更遠、創造更大的可能。

一個好創意的價值，不只在於被提出，更在於有機會被實現、被看見，進而產生影響。第24屆育秀盃以「CREATE THE NEXT｜讓下一個可能成真」為整體精神，從創意啟動、作品展現到成果擴散，讓青年透過競賽與產業產生連結，也讓作品有機會從舞台走向真實世界。

本屆以「玩轉AI．智創未來」為競賽主題，秉持「人本AI（Human-Centered AI）」精神，引導青年思考的不只是「AI可以做到什麼」，更是「科技可以為人帶來什麼」。三大競賽類別涵蓋數位應用、工業設計與品牌形象，議題延伸至AI、AIoT、智慧交通、永續淨零、能源、食農教育、智慧製造等領域，並結合AI代理人、綠色微旅、道路安全、ESG教育實作及品牌IP等命題，邀請不同專長的青年從生活觀察與真實需求出發，以科技為工具、創意為方法，提出兼具想像力與實踐潛力的未來解方。

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