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雲林罷工現場爆衝突 工會控廠長強闖入內、幹部已驗傷

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會訴求每年調薪5%未果，今起依法罷工三天，為雲林首起合法罷工。記者陳雅玲／攝影
日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會訴求每年調薪5%未果，今起依法罷工三天，為雲林首起合法罷工。記者陳雅玲／攝影

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會訴求每年全面調薪5%未果，今上午開始罷工，現場一度傳出衝突，工會指控廠長等人強闖後門造成推擠，幹部已赴醫院驗傷。艾杰旭公司表示，部分同仁僅因選擇正常出勤，卻面對入口遭封鎖、身分可能遭錄影記錄等壓力，甚至因此受傷，感到非常遺憾與痛心，呼籲工會尊重選擇正常出勤的員工。

艾杰旭企業工會理事長沈全成表示，工會預計罷工三天，今有超過500名會員參與罷工，雲林產業總工會及多個工會到場聲援，藍綠縣長參選人張嘉郡、劉建國及多位地方民代都到場聲援。

工會指出，已在斗六二廠設置罷工糾察線，只要出示工作證件和聽取工會的訴求，就可以從大門進入，上午包括工廠長等多人，在拒絕提供工作證明的情況下，強闖後門罷工糾察線，推擠後進入廠內，工會幹部已前往醫院驗傷。

艾杰旭公司發出聲明表示，今天上午罷工開始後，有工會人員聚集並設置糾察線完全封死出入口，造成準備正常出勤之員工進入廠區受到推擠阻擋的情形，現場工會人員並向準備進入公司工作的員工表示，將以錄影方式記錄其身分及進入廠區情形，使部分原欲正常出勤的員工感受到極大壓力。

公司對於部分同仁僅因選擇正常出勤，即必須面對入口遭封鎖、身分可能遭錄影記錄等壓力，感到非常遺憾與痛心。公司再次強調，無論員工選擇參與罷工或正常出勤，其個人意願及人身安全都應受到充分尊重與保障。是否參與罷工，是每一位員工自行決定的權利。公司尊重選擇參與罷工的員工，工會同樣也應尊重選擇正常出勤的員工。

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會今起罷工，現場一度發生推擠衝突。圖／民眾提供
日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會今起罷工，現場一度發生推擠衝突。圖／民眾提供

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會今起罷工，現場一度發生推擠衝突。圖／民眾提供
日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會今起罷工，現場一度發生推擠衝突。圖／民眾提供

罷工 衝突 幹部 雲林 工會

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