雙北五大換屋熱區曝！這區多貸一成 頭期款可少準備560萬元

央行鬆綁第二戶房貸成數，換屋族終於能稍微喘口氣，甚至口袋就能少掏數百萬元。住商機構統計雙北換屋族五大受惠區，其中以台北市中正區奪冠，多貸一成後，換屋族可少拿出560萬元，其餘大安、松山、信義及內湖區。

若以換屋交易熱區來看，新北市則以板橋47.5%居冠，其次為林口區46.2%、鶯歌區45.7%，台北市內湖區45.6%、新北市新店區44.7%，顯示新北重劃區及台北市部分中高總價區域，均是換屋需求相對集中的市場。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，雙北換屋熱區前五名中有四個位於新北，主要與近年重劃區開發及軌道建設帶動有關。板橋、林口及新店因建設與交通題材吸引建商進駐，加上新案多規劃中大坪數產品，逐漸形成較完整的換屋型住宅市場。

其中，板橋擁有成熟生活機能及交通優勢，近年重劃區也持續推案；林口則有大量土地開發及大型社區，吸引不少家庭型購屋需求；新店同樣受惠於軌道建設及重劃區發展，區內中大坪數產品選擇相對多元，且相較台北市核心區，房價仍具一定競爭力，因此成為雙北換屋族的重要選項。

鶯歌近年則受惠於重劃區發展及土地價格相對親民，具備較大開發腹地，建商陸續推出中大坪數住宅產品，也帶動換屋需求增加。至於台北市唯一擠進前五名的內湖區，則因過去重劃區開發，加上內科就業人口與資產族群支撐，中大坪數住宅供給多元，換屋需求也相對集中。

值得一提的是，此次央行鬆綁對於高總價換屋族的影響更為直接。若以換屋型住宅交易中位總價估算，房貸成數若提高一成，雙北受惠金額前五名全數位於台北市，其中又以中正區最為明顯。

統計顯示，中正區換屋型物件交易中位總價達5,600萬元，若貸款成數增加1成，理論上購屋人可少準備560萬元；大安區中位總價5,248.5萬元，可少準備524.9萬元；松山區中位總價5,000萬元，可少準備500萬元；信義區及內湖區中位總價分別為4,300萬元、4,245萬元，則可少準備430萬元及424.5萬元。

賴志昶指出，台北市房價相對高，換屋型物件總價也較高，因此過去受到房貸成數限制時，自備款往往是換屋族最大的門檻。此次第二戶房貸成數由六成提高至七成，對台北市蛋黃區換屋族而言，資金門檻明顯下降，有助於提升換屋市場的流動性。

資料來源／住商機構