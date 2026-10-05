訂閱制會員比較會買！momo 推三種新方案

富邦媒（8454）旗下momo購物網「moPro」訂閱制會員服務推行滿兩年，看準會員對高CP值購物體驗的需求，momo 15日宣布「moPro」推出月繳、年繳與VIP三大全新方案，透過更低的訂閱門檻與更完整的回饋機制，協助消費者降低日常購物成本。

年繳方案平均每月最低25元起，即可享月月領mo點與周周加碼、免運券、天天爆品專屬價最低3折起等多重優惠，讓訂閱費用快速轉化為實際省下的購物支出，消費者不僅買得便利，更能省得有感。

momo購物網觀察，moPro會員近半年的年均消費金額，與一般會員相比高出近十倍，顯示訂閱對會員而言不只是一筆固定支出，更是推動回購、拉高購物頻率的動力，同時促使momo進一步檢視訂閱門檻與優惠權益，推出月繳、年繳與VIP三大全新升級方案。

moPro月繳方案訂閱費為每月49元，每月贈送50mo點，每周加碼再送10mo點；年繳方案訂閱費為每年299元，平均每月僅約25元，權益與月繳方案相同，換算下來相較月繳近乎5折，是momo主推、也是月均費用最低的方案。

重視高額回饋的會員，原moPro+升級成為moPro VIP方案，訂閱費為首月1元，後續12個月共2,399元，每月約185元，享消費回饋4%（每月上限600 mo點），並加碼每周送20點。

富邦媒電商事業資深副總經理洪偉釗表示，訂閱制會員最在意的是每一次下單是否真的划算。moPro重新調整輕量級方案，希望不同消費習慣的會員都能找到適合自己的組合；全新「分次配」服務則是讓消費者在享有大容量箱購優惠的同時，免去囤貨空間壓力，讓購物成為輕鬆、無負擔且優惠更有感的日常。