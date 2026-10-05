快訊

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

西門町酒吧搜索案風波延燒 萬華分局4警申誡2次、帶隊官記過

聽新聞
0:00 / 0:00

訂閱制會員比較會買！momo 推三種新方案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）旗下momo購物網「moPro」訂閱制會員服務推行滿兩年，看準會員對高CP值購物體驗的需求，momo 15日宣布「moPro」推出月繳、年繳與VIP三大全新方案，透過更低的訂閱門檻與更完整的回饋機制，協助消費者降低日常購物成本。

年繳方案平均每月最低25元起，即可享月月領mo點與周周加碼、免運券、天天爆品專屬價最低3折起等多重優惠，讓訂閱費用快速轉化為實際省下的購物支出，消費者不僅買得便利，更能省得有感。

momo購物網觀察，moPro會員近半年的年均消費金額，與一般會員相比高出近十倍，顯示訂閱對會員而言不只是一筆固定支出，更是推動回購、拉高購物頻率的動力，同時促使momo進一步檢視訂閱門檻與優惠權益，推出月繳、年繳與VIP三大全新升級方案。

moPro月繳方案訂閱費為每月49元，每月贈送50mo點，每周加碼再送10mo點；年繳方案訂閱費為每年299元，平均每月僅約25元，權益與月繳方案相同，換算下來相較月繳近乎5折，是momo主推、也是月均費用最低的方案。

重視高額回饋的會員，原moPro+升級成為moPro VIP方案，訂閱費為首月1元，後續12個月共2,399元，每月約185元，享消費回饋4%（每月上限600 mo點），並加碼每周送20點。

富邦媒電商事業資深副總經理洪偉釗表示，訂閱制會員最在意的是每一次下單是否真的划算。moPro重新調整輕量級方案，希望不同消費習慣的會員都能找到適合自己的組合；全新「分次配」服務則是讓消費者在享有大容量箱購優惠的同時，免去囤貨空間壓力，讓購物成為輕鬆、無負擔且優惠更有感的日常。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

10月外送優惠懶人包！foodpanda、Uber Eats美食買1送1、生鮮5折起

抗漲省錢攻略必看！全聯補貨、加油、喝星巴克都有補貼，玉山Unicard最高爽拿4.5%回饋

微風25周年慶登場 信義三館升級引進逾20家新品牌

好市多APP不只電子會員卡 數位服務成消費新入口

相關新聞

不滿台日員工不同命...艾杰旭雲林廠區罷工3天 藍綠縣長參選人聲援

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，今起依法罷工三天，為雲林首起合法罷工，雲林縣長藍綠參選人張嘉郡、劉建國皆到場關心。廠方回應，今天約有3成員工未出勤，尊重工會罷工權利，並重申25年未調薪並非事實，員工最低薪資逾3萬5千元，會持續與工會協商。

雙北五大換屋熱區曝！這區多貸一成 頭期款可少準備560萬元

央行鬆綁第二戶房貸成數，換屋族終於能稍微喘口氣，甚至口袋就能少掏數百萬元。住商機構統計雙北換屋族五大受惠區，其中以台北市中正區奪冠，多貸一成後，換屋族可少拿出560萬元，其餘大安、松山、信義及內湖區。

這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

台灣人口持續高齡化，住商機構盤整內政部最新資料，全台8月總人口，65歲以上占比20.6%，其中，高齡人口占比最高為台北市，新竹市、新竹縣幼年人口占比則高居全台前二。

雲林罷工現場爆衝突 工會控廠長強闖入內、幹部已驗傷

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會訴求每年全面調薪5%未果，今上午開始罷工，現場一度傳出衝突，工會指控廠長等人強闖後門造成推擠，幹部已赴醫院驗傷。艾杰旭公司表示，部分同仁僅因選擇正常出勤，卻面對入口遭封鎖、身分可能遭錄影記錄等壓力，甚至因此受傷，感到非常遺憾與痛心，呼籲工會尊重選擇正常出勤的員工。

訂閱制會員比較會買！momo 推三種新方案

富邦媒（8454）旗下momo購物網「moPro」訂閱制會員服務推行滿兩年，看準會員對高CP值購物體驗的需求，momo 15日宣布「moPro」推出月繳、年繳與VIP三大全新方案，透過更低的訂閱門檻與更完整的回饋機制，協助消費者降低日常購物成本。

每坪破200萬、總價守7千萬 北市「小坪數豪宅化」崛起

台北市核心區預售市場出現「小坪數豪宅化」；信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，建商將地段、品牌與高規格濃縮於中小坪數，大安「衡昀」、中正「柏金」最高單價皆逾每坪220萬元，總價卻守在7,000萬元門檻內。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。