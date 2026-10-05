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這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。住商機構／提供
房市示意圖。住商機構／提供

台灣人口持續高齡化，住商機構盤整內政部最新資料，全台8月總人口，65歲以上占比20.6%，其中，高齡人口占比最高為台北市，新竹市、新竹縣幼年人口占比則高居全台前二。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，人口結構日益老化，將逐步改變住宅需求，尤其台北房市，未來與其他北部縣市相比，產品需求可能愈趨分化。

觀察內政部數據，全台8月總人口約2,322.5萬人，其中65歲以上人口達479萬人，除了占比已破二成，且與0～14歲人口約261.6萬人相比，全台老年人口已是幼年人口1.8倍。

其中，65歲以上人口占比最高為台北市24.76%，其次嘉義縣24.74%，南投縣則以23.38%排名第三；此外，基隆市23.01%、屏東縣22.39%也處於相對高檔。

賴志昶分析，高齡人口占比較高的區域，除台北、基隆外，多集中於以農業為主縣市，這些縣市礙於區域就業有限，人口外移至其他區域。

基隆市則較為特殊，由於屬大台北衛星城市，區域交通便捷，年輕人口進一步移居雙北都會核心，區域老年人口占比相對偏高。

值得注意的是，台北市不僅65歲以上人口占比達24.76%，居全台最高，且15～64歲人口占比更僅63.56%，為全台最低，換算來看，台北市每4名市民就有近1名長者。

賴志昶指出，台北市受高房價影響，加上捷運等大眾運輸工具便捷，部分壯年人口若非高資產族群，可能選擇以通勤時間換取居住空間，轉而移居新北或桃園等縣市，使區域呈現老年人口占比偏高、壯年人口比重偏低。

統計顯示，新竹市0～14歲人口占比達14.82%，居全台第一，新竹縣則以14.47%排名第二；同時，新竹縣65歲以上人口占比僅15.47%，也是全台最低。

賴志昶分析，新竹縣市受科技產業人口支撐，吸引大量青壯家庭移入，因此幼年人口占比較高，這也顯示即使全台面臨高齡化，區域若具備產業與就業條件，仍有機會吸引青壯人口移入。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，人口年齡結構可作為觀察區域住宅需求的重要指標，如人口老化嚴重的北市，同樣面臨高屋齡住宅問題，區域「人屋雙老」現象日益嚴重，勢必對房市供需面帶來影響。

不過，年輕人口比例較高的區域，也要留意住宅供給量與產業變化。整體而言，購屋人應回歸自身居住需求與財務能力，並綜合區域人口、供給及生活機能評估，避免僅依單一人口排名判斷房市前景。

全台縣市各年齡層人口占比。（表／住商機構提供）
全台縣市各年齡層人口占比。（表／住商機構提供）

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