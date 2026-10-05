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寶泰攜泰福推抗體藥物計畫 布局全球寵物醫療市場

中央社／ 台北5日電

動物用藥公司寶泰生醫宣布，與泰福生技旗下生物製劑委託開發暨製造服務平台Bora Biologics，建立多項目開發與製造合作關係，由Bora Biologics支援寶泰抗體類動物用藥候選產品的製程開發、製程放大與生產製造；首波預計推進至少3項抗體計畫，透過跨國開發與製造合作，布局美國及全球動物保健市場。

寶泰今天透過新聞稿指出，全球寵物醫療正從傳統疫苗、驅蟲藥，升級至單株抗體等高價值生物製劑，但目前核准上市的犬貓抗體藥物屈指可數，癌症、心臟及自體免疫等領域存在大量未滿足需求，具備國際法規開發與量產能力者，可望搶得市場先機。

寶泰表示，本次預計與Bora Biologics推進至少3項抗體類計畫，包括2項單株抗體計畫及1項雙特異性抗體，此次也是Bora Biologics首次將其生物製劑開發與製造平台延伸至動物用藥領域，合作範圍涵蓋細胞株開發、製程開發，以及製程放大與生產製造。

寶泰指出，Bora Biologics在美國及台灣設有研發與營運據點，具備支援國際法規市場的能力；雙方建立長期合作，將美台生物製劑開發與製造資源，納入寶泰抗體藥物布局，作為後續拓展美國及全球市場的基礎。

寶泰生醫研發長俸清珠表示，與Bora Biologics建立長期開發與製造夥伴關係，從符合國際法規的開發數據，到可銜接商業化量產的製程，寶泰產品將具備與國際動物藥廠洽談授權與共同開發的條件，加速將台灣研發的寵物新藥推向全球市場。

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