徐旭東久違公開現身兒女相伴 致詞笑喊侯友宜「侯老大」

遠東集團董事長徐旭東睽違逾一年再度公開露面，5日選在板橋醫療園區簽約典禮復出亮相。從現場狀況來看，徐旭東精神不錯，致詞時間超過10分鐘，不僅暢談醫院建築、醫療科技及板橋未來發展，講到興起時還數度脫稿發揮，最後更笑稱新北市長侯友宜為「侯老大」，讓現場氣氛輕鬆不少。

徐旭東上一次公開露面已是2025年5月22日出席遠東商銀股東會，此後超過一年未再現身公開場合。此次重新亮相選在板橋醫療園區簽約典禮，兒子、遠東集團創新長徐國安，以及女兒、遠東新董事徐國梅也都到場，徐旭東更親自致詞，從遠東家族成員出席陣容及他談話的篇幅，也可看出對這項醫療投資案的重視。

徐旭東一開場便透露，團隊在醫院設計上「花了很多時間」，並笑稱自己「對建築有點熱忱」。他說，團隊曾思考許多不同模式，每棟大樓都有各自的長處與短處，規劃醫院不能只考慮現在，更要思考三年、五年甚至十年後，板橋會變成什麼樣子。

談到板橋，徐旭東更是停不下來。他還打趣，板橋可以談的事情實在太多，「我可以繼續講下去，我可以講到晚上」，引起現場一陣笑聲。從建築外觀一路談到採光，他還仔細解說新醫院「光線很好，四面都看得到」，並說不論住在哪一側都有風景，顯然對規劃細節相當熟悉。

致詞尾聲又出現另一段插曲。徐旭東話鋒一轉，直接稱侯友宜為「侯老大」，一改正式簽約場合的嚴肅氣氛。侯友宜隨後致詞也接住話題，提到徐旭東希望他「永遠用不到」醫院，但侯友宜也笑稱人生生老病死畢竟是一個過程，兩人一來一往，讓現場氣氛輕鬆不少。

睽違公開場合逾一年，徐旭東重新亮相的第一站選在板橋醫療園區，不僅親自出席簽約、致詞暢談十多分鐘，徐國安、徐國梅也雙雙到場。從徐家出席陣容到徐旭東對建築細節如數家珍，都不難看出他對這項醫療布局的重視。