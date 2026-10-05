「嘉興街公辦都更案」火災 住都中心：四階段把關

「嘉興街公辦都市更新案」工地於9月26日發生火警，目前工地已全面暫停施工。國家住宅及都市更新中心表示，將持續督導出資人及施工團隊配合火災原因調查，辦理結構安全鑑定，並依鑑定結果落實必要改善措施、安全確認與品質查核，相關辦理進度將於官網「嘉興街案火警處理專區」同步更新。

國家住都中心說明，後續處理作業分為四個階段。首先配合臺北市政府消防局於9月29日至30日辦理火場勘查及火災原因調查，釐清本次火災發生原因。

國家住都中心指出，待火場勘查作業完成，並確認現場具備安全勘查條件後，將委請專業技師公會辦理結構安全鑑定，依鑑定結果確認本案應採取的相應改善措施。

接續將依鑑定結果擬定復工計畫，經主管機關核准後，由國家住都中心督導出資人及施工團隊依復工計畫執行改善措施，並要求後續施工符合相關品質與安全標準。

國家住都中心說明，從火災原因調查、結構安全鑑定到復工計畫，每一個環節本中心都會嚴格督導、確實把關，並秉持資訊公開原則，後續將在專區即時說明辦理進度，讓大家安心。