憂航空城產專區規畫IC高階載板廠汙染 13里長陳情要市府開座談會

桃園市長張善政九月十五日宣布航空城產三專區（大園區）將規畫為40公頃高階IC載板專區，桃園航空城地方促進會今天與大園區十二位里長發起連署，強調地方嚴重關切專區有無汙染，與對居住環境的影響，要求市府盡速到地方開座談會，並定期發布相關資訊，充分和鄉親溝通。

張善政上個月在市政會議宣布高階IC載板專區後，引起地方關切是否有汙染虞慮，中秋節前，大園區部分里長進市府和張善政面對面了解情況，外界質疑被摸頭，引起里長們強烈不滿並發起連署和研擬聲明，今天上午發布數千字措詞強硬的陳情書，與附件八點聲明，里長們已簽名，訂明日行文市府。

陳情代表人桃園航空城地方促進會理事長陳錫達（菓林里里長）在附件聲明表示，航空城產三高階 IC 載板專區規畫案，影響大園區13個里，里辦公處關切產業定位、環境影響及安置居民居住品質，市府要說明並建立居民參與及資訊公開機制。

陳錫達說明，市長9月15日在市政會議宣布產專區規畫高階IC載板，隔天賴清德總統到大園參加地方活動，也提到支持高階載板專區政策，這讓地方疑惑，因為之前沒聽過這樣的規畫，加上前市府針對航空城開發案訂有「三高一低」的政策，還有高階載板專區靠近航空城大海里安置街廓拆遷戶的新社區。為此，9月21日他和另外4位里長先到市府拜訪市長，了解產專區規畫政策是否調整，並提供意見，會後再和多位里長討論，並進一步擬出陳情書。

13里里長擬訂八點聲明表示，一、支持桃園航空城整體發展，也支持國家產業升級及高科技產業發展，連署並非反對合法產業進駐。二、航空城開發涉及居民搬遷及安置，產三第一期高階 IC 載板專區與安置住宅的空間關係，將影響居民長期居住環境，希望獲得充分、透明且可查核的資訊。三、請市府說明高階 IC 載板產業進駐產三專區的政策、都市計畫及產業規畫依據，以及與航空城「3低1高」原則的具體關係。

四、市府提供40公頃第一期及未來整體規模之用水、用電、廢水、空氣汙染物、事業廢棄物、噪音及大型車輛交通等預估資料與管理措施。五、請市府說明產三專區與安置街廓住宅區的實際距離、土地配置、緩衝空間及未來可能擴大規模後之累積影響。六、市府需建立安置居民持續參與、資訊公開、定期說明及書面回覆機制。七、里長們願意參訪現有高階 IC 載板工廠，了解實際製程及環境管理情形。八、請市府安排正式座談，邀集相關單位說明，並製作會議紀錄。

里長們指出，航空城開發案本有「三低一高」政策，也就是引進產業定位以低污染、低耗能、低用水及高附加價值為基本原則，航空城地方促進會9月21日與市長會面時，現場理解為市長表示未來將不再以「三低一高」作為政策限制，是否真如此仍有待釐清。市府應該對外正式說明該原則是否已正式調整或廢止、決策機關與日期、法令或計畫依據、適用範圍，以及調整前後對航空城產業引進、土地使用及居民權益的具體影響。

關於選址理由與產業需求，市府曾以桃園航空城產三專區第一期土地成熟度、與龍潭科學園區及台積電相關產業鏈連結、非紅供應鏈需求，以及高階 IC 載板產業回台設廠等因素說明選址理由。

里長們認為市府應提供可供檢視的具體資料，包括所稱土地成熟度的衡量標準、公共設施與交通條件、供水、供電及汙水處理能力、產業用地需求推估、與相關產業鏈的實際關聯，以及為何此類產業必須優先設於桃園航空城，而非其他已規畫或可評估之產業用地。