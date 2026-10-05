寶泰攜泰福旗下 Bora Biologics 合作動物抗體藥 推三計畫攻全球市場

寶泰生醫（7850）5日宣布，與泰福生技旗下託開發暨製造服務（CDMO）Bora Biologics 建立多項目開發與製造合作關係，支援寶泰生醫抗體類動物用藥候選產品之製程開發至製程放大與生產製造。首波將推進三項抗體計畫，加速寶泰抗體管線布局美國及全球動物保健市場。

本次合作寶泰生醫預計與 Bora Biologics 共同推進至少三項抗體類計畫，包括兩項單株抗體及一項雙特異性抗體開發計劃，此次亦為 Bora Biologics 首次將其生物製劑開發與製造平台延伸至動物用藥領域，合作範圍涵蓋細胞株開發、製程開發，以及製程放大與生產製造。

寶泰生醫表示，全球寵物醫療正從傳統疫苗、驅蟲藥，快速升級至單株抗體等高價值生物製劑。根據市調機構 Markets and Markets 預估，全球獸醫用單株抗體市場將由 2025 年的 17 億美元成長至 2030 年的 30.6 億美元，年複合成長率達 12.4%；然而目前核准上市的犬貓抗體藥物仍屈指可數，癌症、心臟及自體免疫等領域仍存在大量未滿足需求，具備國際法規開發與量產能力者，可望搶得市場先機。

寶泰生醫以寵物高齡化及未滿足醫療需求為發展主軸，採取「多 IP、多管線布局」，以科學化方式篩選具明確臨床需求與市場潛力的開發標的，同步推進涵蓋癌症、心臟及自體免疫疾病等領域的創新藥物管線。抗體藥物平台為寶泰核心技術平台之一，此次三項抗體計畫導入國際生物藥 CDMO 開發與製造資源，不僅強化候選產品由研發階段邁向製程開發與規模化生產的能力，也進一步建立寶泰接軌國際法規市場的開發與製造基礎。

寶泰生醫近年持續擴大跨國合作網絡，透過國際技術授權、產品開發與製造夥伴關係，逐步建構跨越研發、製造、臨床試驗及市場布局的國際合作體系。在基因療法領域，寶泰自哈佛大學衍生之基因治療公司 Rejuvenate Bio 取得犬隻黏液性二尖瓣疾病（MMVD）基因療法 PT401 亞太地區獨家授權；2026 年 6 月Rejuvenate Bio 並獲默沙東動物保健（Merck Animal Health）參與投資及展開策略研發合作。

寶泰生醫表示，此次再與在美國及台灣設有研發與營運據點、具備支援國際法規市場能力的 Bora Biologics 建立長期合作，將美台生物製劑開發與製造資源納入寶泰抗體藥物布局，為後續布局美國及全球市場奠定基礎。

寶泰生醫選擇 Bora Biologics，係看重其 CHO-K1 細胞株平台、抗體及多特異性蛋白質開發經驗、一站式整合開發與製造能力，以及兼顧速度與品質的專案執行表現。Bora Biologics 的 CHO-K1 細胞株平台專為複雜重組蛋白的高效開發而設計，涵蓋單株抗體及多特異性抗體等形式；結合其製程開發、分析方法開發、製程放大及生物製劑製造能力，可支援寶泰生醫現有及後續抗體產品管線於不同開發階段的需求，並強化產品銜接美國及全球法規市場的開發製造能力。

寶泰生醫研發長俸清珠表示，寶泰生醫繼 PT001取得歐盟會員國（匈牙利）臨床試驗核准、臨床開發正式跨入國際法規體系後，寶泰透過跨國合作，串聯研發、製程與製造資源，建構面向全球市場的獸醫用抗體產品管線。

泰福生技暨Bora Biologics 執行長官振儀表示：「此次合作將結合寶泰生醫在動物健康領域的創新研發能力，以及 Bora Biologics 在生物藥開發與 CDMO 服務領域的專業經驗。寶泰生醫選擇 Bora Biologics，係基於其完整的一站式開發平台、強大的製程與分析開發能力，以及兼具速度與品質的專案執行模式。從細胞株開發、製程優化到分析與配方開發，Bora Biologics 可提供涵蓋產品早期開發各階段的整合性支持。同時，其以客戶為核心的合作文化及靈活高效的跨部門協作機制，將有助於雙方建立長期合作關係，並加速候選產品邁向下一階段開發目標。」