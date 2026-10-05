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徐旭東睽違逾一年首度現身 125億蓋板橋醫療園區、合作長達55年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東集團董事長徐旭東（左）睽違逾一年再度公開露面，5日與新北市長侯友宜（右）共同出席板橋醫療園區簽約典禮。記者嚴雅芳／攝影
遠東集團董事長徐旭東（左）睽違逾一年再度公開露面，5日與新北市長侯友宜（右）共同出席板橋醫療園區簽約典禮。記者嚴雅芳／攝影

遠東集團董事長徐旭東睽違逾一年再度公開露面，5日現身新北市板橋醫療園區簽約典禮。板橋醫療園區總投資金額約125億元，合作期限55年，期滿後並有優先續約經營權。徐旭東表示，團隊為醫院規劃花了很多時間，不只著眼現在需求，更要思考三年、五年甚至十年後的板橋，將科技、醫療技術及未來轉型需求納入設計。

徐旭東上一次公開露面為2025年5月22日出席遠東商銀股東會，此後未再於公開場合或集團旗下公司股東會現身，此次相隔約一年四個月後再度公開現身，並親自出席板橋醫療園區簽約典禮。

徐旭東指出，板橋是一個多元且快速變化的區域，除了現有需求，也必須思考未來人口、科技及城市發展，因此醫院規劃不能只看眼前。他認為，板橋持續發展，「再過幾年已經不算邊邊了，算中心」，未來智慧科技等發展也將更加集中。

他表示，未來醫療最基本就是「要有科技、要有技術」，並能持續轉變為更先進的醫療系統，因此這次規劃除了滿足目前需求，也要考量未來醫療技術變化及升級空間，避免醫院落成幾年後便無法因應新的需求。

徐旭東也點出醫療缺工問題。他表示，目前醫療人員缺乏，因此醫院設計必須更集中，讓醫療人員移動及工作更方便；此外，「最重要的當然要有研究發展」，新醫院也將兼顧研發、採光、景觀及進出動線等需求。

新北市長侯友宜表示，板橋人口約55萬人，但新北市長期面臨醫療資源不足問題，板橋醫療園區招商並不容易，尤其在健保管制下，民間投入大型醫療建設面臨相當高的挑戰，期間歷經兩次招商，最終在徐旭東拍板及亞東醫院董事會支持下促成投資。

侯友宜指出，板橋醫療園區規劃興建地下四層、地上14層醫療大樓，設置513床及148床長照床，並規劃24小時急診醫療服務、兒童緊急醫療、智慧醫療系統及婦幼專區，另規劃616個停車位。

侯友宜表示，今年底衛生局搬遷後，市府將立即啟動既有建物拆除，隨後展開園區興建，「一步都不能停頓，醫療永遠沒有等待的時間」。

新北市府表示，板橋醫療園區將整合急性醫療、復健照護、健康促進及長期照顧資源，提供從疾病預防、早期診斷到後續照護的全生命周期服務；總投資金額約125億元，其中市府以BTO方式投入9.1億元。

新北市板橋醫療園區5日正式簽約，總投資金額約125億元，合作期限55年。遠東集團董事長徐旭東（左）與新北市長侯友宜（右）共同完成簽約。記者嚴雅芳／攝影
新北市板橋醫療園區5日正式簽約，總投資金額約125億元，合作期限55年。遠東集團董事長徐旭東（左）與新北市長侯友宜（右）共同完成簽約。記者嚴雅芳／攝影

板橋 徐旭東 遠東集團

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