國慶連假哪裡最夯？ 台北訂房率76.49%居冠、6縣市破6成

國慶連假將於10月9日至11日登場，交通部觀光署統計至10月2日的旅宿訂房情況顯示，連假前兩日（10月9日至10日）平均訂房率為61.16%，其中台北市以76.49%居冠，連江縣76.19%緊追，台東縣則以65.53%排名第三，共有6個縣市訂房率超過6成。

觀光署統計，國慶連假前兩日平均訂房率最高前三名依序為台北市76.49%、連江縣76.19%及台東縣65.53%，桃園市、宜蘭縣及嘉義市也超過6成，顯示離島及北東地區仍是國慶連假主要旅遊熱點。

若分日觀察，10月9日訂房率最高為連江縣85.71%，台北市74.69%居次，宜蘭縣68.86%排名第三；加計桃園市、嘉義縣、嘉義市、台南市、台東縣及金門縣，共有9個縣市訂房率超過6成。

10月10日則由台北市以78.28%居冠，台東縣67.86%、連江縣66.67%分居二、三名，加上桃園市，共有4個縣市訂房率突破6成。至10月11日，台北市仍以60.90%最高，台南市39.61%、新北市35.20%分列二、三名。

觀光署表示，國慶連假期間各縣市推出特色活動、大型展覽及季節限定遊程，包括基隆小卷季、台北及新北國慶限定光雕展、草山賞芒花與健行、桃園台灣設計展、雲林國際偶戲節、嘉義市光影藝術展、宜蘭2026亞太傳統藝術節，以及台東國慶焰火活動等，另有馬祖賞燕鷗尾聲及澎湖秋瘋季等活動，帶動各地旅遊需求。

觀光署指出，上述數據是國慶連假前7天，由旅宿業者填報的訂房率，並非最終住房率。由於不少民眾習慣接近假期才安排旅程及訂房，目前旅宿業者仍持續接受訂房，因此最終各縣市實際住房率仍可能與目前統計有所差異。