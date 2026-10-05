不滿台日員工不同命...艾杰旭雲林廠區罷工3天 藍綠縣長參選人聲援

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，今起依法罷工三天，為雲林首起合法罷工，雲林縣長藍綠參選人張嘉郡、劉建國皆到場關心。廠方回應，今天約有3成員工未出勤，尊重工會罷工權利，並重申25年未調薪並非事實，員工最低薪資逾3萬5千元，會持續與工會協商。

工會理事長沈全成表示，今有超過500名會員參與罷工，雲林產業總工會及多個工會也到場聲援，工會要求公司比照日本母公司，研擬每年全面調升底薪5至6%方案，希望公司盡快協商，若公司仍拒絕調薪方案，將在本周三到雲林縣政府，控訴雲林縣目前的低薪和資方經營不誠信的現況。罷工現場一度傳出推擠衝突。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡與民進黨參選人劉建國及多位民代也先後到場關心，並簽署「支持艾杰旭勞工比照日本母公司每年合理調薪」承諾書，縣議員曾博鴻與助理皆是艾杰旭前員工，今也到場聲援。

張嘉郡表示，工會非常勇敢，希望勞資雙方持續理性溝通，她會持續要求勞動部、經濟部介入協調，盡快取得共識，她會跟勞工站在一起，不會讓勞工寂寞，並努力讓勞工不只有工作，還有好的薪資水平，她支持勞工爭取最好的權益。

劉建國則說，怎麼會有25年完完全全沒有考慮員工的感受，也沒有實質調薪給勞工肯定，看不到地方政府有積極作為，也看不到資方的明確回應，「艾杰旭罷工一定成功」，他會做工會最堅強的後盾。

廠方也透過新聞稿表示，公司尊重工會依法進行爭議行為的權利，也尊重每一位員工自行決定是否參與罷工，但保全協定必須確實履行，今天約有3成員工未出勤，已啟動應變機制，至於產能及出貨影響，公司仍在持續統計確認中。

廠方重申，工會對公司「25年未曾調薪」的說法，與實際情況並不相符，公司每年依員工考績調薪外，也每三年依據物價指數檢討相關津貼，目前最低薪資為新制基本薪加固定津貼，金額超過新台幣3萬5千元。

對於工會多次比較日本AGC與台灣ADT的調薪幅度，公司表示，AGC在全球經營不同事業，ADT主要從事顯示器用玻璃基板相關事業，近年受到全球面板產業結構變化及台灣市場需求下降影響。台灣員工的待遇，是依台灣人才市場、薪資競爭力以及ADT本身的經營狀況決定，目前雙方已進行兩次協商，並已排定後續協商日期，持續協商尋求解決方案。

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，今起依法罷工三天，為雲林首起合法罷工，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右四）到場聲援。記者陳雅玲／攝影

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，今起依法罷工三天，為雲林首起合法罷工。記者陳雅玲／攝影

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，今起依法罷工三天，為雲林首起合法罷工，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（中）到場聲援。記者陳雅玲／攝影

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，今起依法罷工三天，為雲林首起合法罷工，縣議員曾博鴻（左二）與助理皆是艾杰旭前員工，今也到場聲援。記者陳雅玲／攝影

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，今起依法罷工三天，為雲林首起合法罷工。記者陳雅玲／攝影

日資AGC集團艾杰旭顯示玻璃（ADT）企業工會不滿25年未調薪，訴求每年調薪5%，今起依法罷工三天，為雲林首起合法罷工，民進黨雲林縣長參選人劉建國（左二）到場聲援。記者陳雅玲／攝影