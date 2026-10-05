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總統府國慶光雕 時代劇后連俞涵獻聲旁白

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2026國慶光雕由連俞涵特別演出旁白。圖／文化總會提供
2026國慶光雕由連俞涵特別演出旁白。圖／文化總會提供

珍珠奶茶、半導體晶片，什麼是大家心裡的世界台灣味？2026國慶總統府建築光雕展演「民主的台灣，世界的心跳」將於10/7-10/10登場，文化總會邀請飾演《一把青》、《聽海湧》、《流麻溝十五號》等作品的「時代劇后」連俞涵獻聲錄製旁白。

旁白將從台灣的日常生活風景，到民主歷程的重要時刻，透過聲音陪伴觀眾重新感受這片土地的記憶。錄音過程中，連俞涵感動告白：「看到這些充滿台灣味的連結，讓我覺得非常溫暖，再次覺得我真的很喜歡我們可愛又溫暖的台灣。」

連俞涵分享，因為較少前往人多的地方，過去都是在網路上欣賞國慶光雕，而自己最喜歡的一屆，是紀念台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》作者葉宏甲百歲冥誕、串連新一代新銳漫畫家的2024年「當我們同在一起」，透過不同世代的創作者，呈現台灣原創漫畫的多元面貌。

今年國慶光雕從茄芷袋、鐵窗花、辦桌圓桌，到珍珠奶茶、科技與自由平權，描繪台灣的日常風景，也回望民主歷程的重要時刻。

談到自己最珍惜的台灣感性，連俞涵認為，是人與人之間自然流動的溫度，「在台灣我們習以為常的互相幫忙，遇到路上有突發狀況時，大家也都會毫不猶豫地伸出援手，這種人與人之間信任很高為基礎的溫度，是我覺得善良溫暖又最古意的台灣味。」

文總表示，國慶光雕每年集結不同領域的專業人士，透過不同主題、素材和畫面，講台灣的故事，今年特別選入四首唱出土地氣息、時代脈動的歌曲作為配樂，有濁水溪公社〈晚安台灣〉、9ｍ88〈大濛的暗眠〉、交工樂隊〈菊花夜行軍〉，以及戴曉君Sauljaljui〈Senasenai a mapuljat為彼此歌唱〉。

這些歌曲各自唱著不同時期的台灣，也讓大家聽見不同地方累積而成的記憶，國慶光雕期間，歡迎大家一起來總統府前聽台灣的聲音，感受這片土地的溫度。

由總統府指導、文化總會主辦的「2026國慶總統府建築光雕展演」將於10/7-10/10在凱達格蘭大道登場，展演時間從晚上七點至九點半，每半小時一場，10/7配合點燈儀式改至七點半開始，更多資訊請鎖定文化總會官方粉絲專頁。

國慶 連俞涵

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