微風25周年慶登場 信義三館升級引進逾20家新品牌

微風信義、微風松高、微風南山25周年慶將於10月15日至11月1日登場，適逢微風集團成立25周年，今年周年慶特別邀請韓國女團STAYC擔任封面人物，並推出MONCHHICHI 25周年限定聯名來店禮，藉由時尚品牌與經典IP合作，吸引不同世代消費客群。

微風集團表示，全年營收目標維持355億元，力拚與去年持平。今年周年慶則受到台北車站據點退出影響，檔期業績目標由去年約60億元下修至57億元。不過，微風看好精品消費動能延續，精品買氣可望成為下半年業績的重要支撐。

今年周年慶，三館全面升級，集結近百樣獨家精品、超過20家新櫃品牌登場，更串聯35家餐廳推出周年慶獨家餐點，從國際精品、珠寶、潮流時尚到頂級美饌，打造兼具話題性與豐富度的周年慶購物體驗。今年信義區三館再添多個國際話題品牌，微風信義迎來 MIU MIU、BONAVENTURA、SALOMON、Parfums de Marly及KA COFFEE LOUNGE等品牌進駐；微風南山則有Onitsuka Tiger日本以外亞洲首間概念店正式亮相，並引進 Versace、Off-White、UNITED TOKYO、PUBLIC TOKYO與登義漢方生活等品牌，持續拓展精品、時尚與生活風格版圖。

周年慶期間，微風積點禮遇會員於指定區域單筆消費達指定門檻即可獲得相應的會員點數：高級珠寶、3C滿30,000元送15000點($1,500) ，使用微風聯名卡再加贈3000點（$300元），國際精品、生活家電滿10,000元送10000點($1,000) ，使用微風聯名卡再加贈1000點（$100元），流行名品、時尚生活滿5,000元送5000點($500) ，使用微風聯名卡再加贈500點（$50元），香氛保養、流行運動滿3,000元送3000點($300) ，使用微風聯名卡再加贈300點（$30元），搭配活動限定銀行禮、悠遊付、TWQR限定等等，總回饋最高可達18.8%。

今年適逢微風成立25周年，集團除透過周年慶活動帶動消費，也持續鎖定年輕客群與時尚市場，藉由國際潮流品牌及IP合作擴大客群，進一步挹注周年慶檔期業績。