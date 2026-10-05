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將捷拚住宅新商模！擴大布局全齡友善宅 串聯照護服務「住到100歲」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
獲得都市更新暨危老重建團隊獎的將捷旅境案。將捷／提供
獲得都市更新暨危老重建團隊獎的將捷旅境案。將捷／提供

台灣已進入超高齡社會，全台目前65歲以上人口超過2成，且多數人都希望在熟悉的地方住到終老，住宅市場正從「空間產品」走向「長期生活服務」。將捷（7798）10月1日到10月3日參與2026台北國際照顧博覽會，以「100歲還想住在自己喜歡的家」為主題，系統性呈現近年投入的「全齡友善宅」布局，並進一步提出以住宅與社區為核心，串聯建築安全、智慧物管、健康支持、照護諮詢與生活附服務的全齡友善生活圈，預計成為將捷集團未來差異化產品的新商模。

將捷10月1日至3日參與2026台北國際照顧博覽會，系統展示近年全齡友善住宅布局。將捷集團地產事業體執行長林莉婷表示，集團10多年前即觀察到人口高齡化、氣候變遷及生活型態改變，住宅價值正在重新定義，因此發展全齡友善宅並非打造「養生村」，而是思考如何讓一間住宅能陪伴住戶走過不同人生階段。

她指出，住戶今天可能推嬰兒車、拉行李箱，未來可能使用輔具甚至面臨照護需求，因此住宅設計必須具備長期使用的彈性。將捷從全室順平、救護尺度電梯、自動升降門檻等硬體設計切入，再逐步加入智慧物管、健康促進、照護諮詢與生活附服務，讓住宅從單純的「空間產品」轉型為長期生活服務平台。

其中，將捷2011年全面導入「通用設計」，2013年取得自動升降門檻專利，目前已有逾1,500戶新建案採用，解決傳統住宅玄關高低差問題，讓嬰兒車、行李箱、菜籃車及輪椅都能順暢進出。

在軟體服務方面，將捷以自建「將捷GO」APP整合社區物業管理、修繕報修、公設預約及訪客管理等功能，並持續與健康、照護、金融、科技及生活服務業者洽談合作，盼未來以社區作為節點，串聯食、醫、住、行、育、樂、金等服務。

林莉婷表示，未來住宅競爭不會只看坪數與地段，更要看交屋後10年、20年的生活品質。將捷希望把一次性的住宅交付，延伸成長期的生活服務關係，逐步建立全齡友善生活的新商模。

除了住宅服務布局，將捷目前仍以地產建築為主要事業，並透過公辦都更、捷運聯開及合建等模式擴充中長期案源。林莉婷表示，公辦都更的核心並非單純取得土地，而是整合、規劃與長期信用，集團「將捷旅境」案自2010年啟動，歷經16年整合，涵蓋私有及公有土地、社會住宅、捷運南環段Y03站及公共開放空間等議題，已累積土地整合、BIM建築資訊模型、營造施工、專利工法、資產管理及售後服務等整合能力。

將捷表示，截至今年底前，包括將捷旅境－真境、美境、將捷MRT、將捷AI PARK等案陸續完工，目前預估不含開發中的在手案量已排到2034年，總銷約400億元，提供未來數年的業績成長動能。

此外，將捷也布局文創休閒與地熱能源事業，其中滬尾藝文休閒園區累積四星級國際酒店、餐飲、商場及藝文展演營運經驗；能源事業則已有4.2MW清水地熱電廠及1.2MW四磺子坪先導電廠商轉，並持續推進硫磺子坪電廠及四磺子坪二期。

將捷董事長林嵩烈表示，集團三大事業的共同核心都是「生活」，全齡友善宅並非全新事業，而是下一階段差異化策略，核心是思考建築在70至100年生命週期中如何持續創造價值，從硬體設計延伸到社區管理、健康照護、生活支持及場域經營。

獲選資本市場新星 Top 10的將捷集團由林嵩烈董事長(右)代表受獎，在地產建築本業支撐下，穩健推進文創休閒、地熱能源與全齡友善生活布局，為下一階段發展累積中長期動能。將捷／提供
獲選資本市場新星 Top 10的將捷集團由林嵩烈董事長(右)代表受獎，在地產建築本業支撐下，穩健推進文創休閒、地熱能源與全齡友善生活布局，為下一階段發展累積中長期動能。將捷／提供

目前已有1500戶將捷新建案使用專利自動升降門檻，解決家戶玄關門高低差，讓嬰兒推車、行李箱、菜籃車或輪椅都能無障礙順平進出。將捷／提供
目前已有1500戶將捷新建案使用專利自動升降門檻，解決家戶玄關門高低差，讓嬰兒推車、行李箱、菜籃車或輪椅都能無障礙順平進出。將捷／提供

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