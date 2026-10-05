汐止房價站上9字頭 專家：難相信、太可怕了

實價揭露，汐止預售案站上9字頭，「文心慕慕」13樓戶，含車位總面積約43坪，以3,297萬元出售，拆算車位每坪達到90萬元。

馨傳不動產執行長何世昌表示，當台北市12個行政區預售屋成交均價全都突破百萬元，全市預售屋平均成交單價來到138萬元，新北市第一環跟著起飛。

目前包括板橋、中永和、新店、三重都有預售案賣到一坪100萬元以上。市場原本以為新莊會率先站上9字頭，沒想到，蘆洲、汐止搶先一步，今年成交相繼來到一坪90萬元以上。

何世昌表示，文心慕慕實價已揭露97筆，近一年均價每坪82萬元，最高來到90萬元，推測原因，包括建商品牌口碑佳，汐止近年很少推案、基地位於汐止精華地段大同路麥當勞附近等。

另外，汐止是目前新北市主要行政區中，少數沒有捷運的區域，過去因沒有捷運，房價明顯受到壓抑，但隨著汐東線動工、基隆捷運先期工程啟動，讓汐止房價有補漲想像空間。

雖然有上述那麼多「撐高房價」因素，何世昌表示，汐止飛上9字頭，還是令人難以置信，甚至覺得真是可怕，只能說這一波高科技買盤實力實在太強大，引領房市在逆風中持續高飛。