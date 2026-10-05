煙波新竹湖濱館莫內饗宴全新「和洋季」上菜

煙波飯店新竹湖濱館「莫內饗宴」即日至2027年2月28日，推出的全新「和洋季」，首次邀請曾與多家米其林星級餐廳合作的「尋味人」參與菜單研發。從「做什麼菜」改成先問「現在什麼值得吃」，給予消費者不同的選擇。

煙波國際觀光集團旗下「莫內饗宴」改裝前的年營收約1億元，2025年4月改裝回歸後，以200坪空間、常態約70道料理，締造達3億元的年收。顯示高端Buffet不僅僅是朝大坪數、多餐區、多品項發展，而是要能提供值得留下、值得吃的菜色。

煙波飯店表示，這一季加入研發的尋味人羅伊珊，過去曾與多家米其林星級餐廳合作，長期走訪產地，從品種、產地風土與適食季節理解食材，判斷此刻什麼值得被選進餐桌。這次莫內把菜單開發往前增加⼀道程序：先由尋味人判斷「現在什麼值得吃」，再由主廚決定「怎麼料理」。

因此，本季選食從北海道野生紅帝王蟹腳、阿拉斯加野生六線魚、和歌山近海野生鰹魚，到台灣養殖鰻魚與大雪山明日葉，都從產地與季節條件進入本季菜單。其中，和歌山近海野生鰹魚以高溫稻火快速炙燒，留下魚鮮與微焦稻香；阿拉斯加野生六線魚經低溫鹽水處理後風乾一夜，集中鮮味與脂香；台灣養殖鰻魚則以蒲燒手法搭配釜飯，呈現醬香、魚鮮與米香。

從產地到餐桌，「食材身分證」公開為什麼選擇

尋味人把選食往前推到產地，莫內則透過「透明餐桌」，把料理背後的選擇帶到消費者面前。「和洋季」將陸續推出近30項「食材身分證」，公開食材的產地、價格、適食季節與選擇理由，讓消費者從一道完成的料理，進一步看見食材從哪裡來、當季為什麼值得吃，以及莫內為什麼選擇它。

「和洋季」10月2日登場，江戶旬味遇上台灣食材

這次的「和洋季」以19世紀日本江戶飲食文化為靈感，將日本旬味與台灣食材結合。料理包含和歌山稻燒鰹魚握壽司、蒲燒鰻魚釜飯、京都宇治抹茶咖哩慢燉牛頰等；餐檯、甜點與飲品視覺則從浮世繪中的海浪、瀑布與梅園等自然意象延伸，讓季節除了呈現在食材與料理，也進入整體用餐視覺。

莫內饗宴規劃於10月下旬隨煙波阿里山北門店開幕，進入嘉義市場，實際開幕資訊依官方公告為準。

煙波集團首創「尋味人」把關食材到餐桌，主張以「透明餐桌」開啟buffet全新定義。圖／煙波集團提供