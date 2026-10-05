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南亞聚焦高機能、舒適與創新永續纖維 三大特色產品亮相台北紡織展

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南亞（1303）長期致力研發特殊機能與環保永續纖維產品，將於2026台北紡織展（TITAS）展出多項創新機能纖維。南亞指出，此次聚焦Wetfree防汗漬纖維、SoftMatte高消光纖維及Nyudex TPEE熱塑性聚酯彈性絲，展現南亞在高機能、舒適性、美學及永續材料上的開發成果。

其中，Wetfree防汗漬纖維透過特殊材料設計，能降低流汗時布面汗痕的產生，改善運動及日常穿著時因流汗造成的外觀困擾，同時兼具低光澤、防透視及熱遮蔽效果，適合應用於運動、瑜珈、制服及貼身服飾等產品。

SoftMatte高消光纖維則從纖維光澤、細度及斷面設計著手，除保有低光澤、防透視性能外，更兼具獨特觸感及吸濕排汗性，讓機能性纖維不僅著重性能，也能兼顧服飾所重視的質感及舒適性，拓展產品價值。

在永續彈性材料方面，南亞自主開發的Nyudex TPEE熱塑性聚酯彈性絲已正式量產，兼具高彈性與聚酯單一材質優勢，有助於提升紡織品後續回收再利用，目前亦已與多家國際品牌合作開發。相較於傳統Spandex，Nyudex採熔融紡絲製程，無需使用溶劑，並具節能及良好手感等特色，可廣泛應用於運動、瑜珈及休閒服飾等產品。隨著市場對單一材質設計及產品可回收性的重視提升，Nyudex®也將成為推動高機能與永續循環的重要產品之一。

此外，南亞此次TITAS將再度攜手日本可樂麗商事株式會社（Kuraray Trading Co.,Ltd.），透過南亞在纖維製造、研發及量產的能力，結合可樂麗在材料技術與市場開發上的經驗，延續雙方在機能纖維、材料技術及市場應用上的合作，推進創新材料由開發階段走向實際商品化。

在長纖產品方面，雙方合作開發機能性易開纖型超細纖維、輕量速乾深染纖維及輕量速乾疏水纖維，此次亦將首度於台灣發表新型涼感速乾纖維，結合涼感、快乾及舒適等特色，回應戶外運動、休閒及高機能服飾對穿著舒適性的需求；雙方合作更進一步延伸至短纖棉應用，持續開發包括高收縮、抗起毛球等機能產品，擴大聚酯材料在服飾及紡織產品上的應用範圍。

從防汗漬、低光澤柔和質感、高彈性單一材質，到超細纖維、速乾、疏水及涼感機能開發，南亞將透過2026 TITAS展現多元機能纖維創新成果，並持續與國際品牌及材料夥伴合作，推動高機能、舒適與永續材料的市場應用。

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