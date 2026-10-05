老宅延壽申請版圖曝光！三縣市包辦逾七成 這一關最花時間

老宅延壽計畫上路後，全台申請已突破千件。據最新統計，截至9月底，「老宅延壽機能復新計畫」共收到1,042件正式申請，其中高雄市308件最多，其次為台南市249件、桃園市210件，光是這三個縣市就占全台申請量超過七成；不過，目前各地方政府仍在審查階段，尚未有核定案件統計。

目前全國已有19個縣市公告開辦，包括六都，以及宜蘭、基隆、新竹市、新竹縣、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義縣市、屏東、台東及澎湖。尚未開辦的花蓮、金門及連江，則預計10月陸續開辦。

從各地申請件數來看，目前高雄以308件居冠，台南（5906）249件、桃園210件緊追在後，新北也有108件；接下來依序為苗栗62件、台中52件、台北45件及基隆5件，南投、屏東及宜蘭則各有1件。不過也有縣市仍未破蛋，包括新竹市、嘉義市、新竹縣、彰化、雲林、嘉義縣、台東及澎湖。

因為各縣市開辦時間不同，申請件數不能直接拿來比較熱度。以第一階段受理已截止的縣市來看，包括台北、新北、桃園、台南、高雄及苗栗，其中高雄308件最多，台北45件最少；台北另自9月10日起加開第二階段，針對公寓案件受理至11月30日。

部分縣市則是近期才開始收件，例如彰化9月16日開辦、澎湖9月21日才開始受理，因此目前申請件數仍掛零；花蓮、金門及連江甚至尚未正式開辦，預計10月才陸續受理。

至於申請老宅延壽補助，民眾目前最容易在哪個環節花較多時間？國土署指出，從現階段案件辦理情形觀察，申請過程中以建築物結構安全性能初步評估需要較多時間辦理。

目前1,042件申請案都還在地方政府受理、審查及核定程序中，因此尚無審查及核定件數統計。代表目前公布的數字是正式遞送申請補助計畫書的件數，最後有多少老宅能真正獲得補助，仍要等各地方政府後續審查結果。