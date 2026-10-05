大台北開發需求熱 國產集團混凝土、土地資產雙引擎發展受矚目

國產（2504）集團5日表示，輝達台灣總部確定進駐北士科，加上三重新市政特區、淡江大橋及臺北港等重大建設推進，為集團帶來兩大題材，一是北部科技廠辦、房建及公共工程推升混凝土需求，二是國產在北士科附近擁有約10筆、近2萬坪土地，未來具有資產活化潛力。

國產近來北部混凝土市場需求持續增加，公司八里廠廠長莊明龍表示，去年北士科與三重新市政特區快速發展，八里廠掌握北士科科技廠辦訂單，隨著輝達台灣總部確定落腳北士科，也帶動周邊房建市場發展。

此外，淡江大橋今年5月通車，帶動淡水、八里房市，加上臺北港南北堤填海造陸擴建計畫等工程需求，使八里廠與臺北港廠去年全年總出貨量達58.5萬立方米，在擇優出貨策略下，業績持續成長。

北士科已成為國產北部混凝土的重要市場。輝達台灣總部確定進駐T17、T18基地，科技業進駐帶動周邊科技廠辦、商辦及住宅推案，國產八里廠近期掌握華固創匯園區、汎德永業BMW北士科5S展示中心、潤泰之森及華固芙心等建案。

其中，華固創匯園區為北士科百億商辦案，基地面積約6,247坪，規劃地上27層、地下4層，共409戶，主體結構採用國產5,000磅高強度混凝土，總需求達16萬立方米；潤泰之森主體結構也採用國產高強度混凝土，柱內灌漿達10,000磅，預計2031年完工。

除了北士科，三重新市政特區也是八里廠重要供應市場，包括新北市第二行政中心、東森電視總部，以及茂德機構「都廳大院」A、B區與「晴空大地」等建案均由八里廠供應。其中，新北市第二行政中心混凝土需求約7萬立方米，東森電視總部需求約4.5萬立方米。

重大公共工程需求同樣是國產北部混凝土市場的重要支撐。淡北道路全長5.45公里，主體結構採用國產6,000磅高強度混凝土，總需求達6萬立方米；臺北港北堤填海造陸工程混凝土需求量更上看200萬立方米，由八里廠與臺北港廠攜手供應。

國產八里廠占地1,700多坪，為在地唯一的一級混凝土廠，鄰近國產臺北港第二散雜貨儲運中心，具有原料供應優勢，並可與臺北港、林口、汐止及土城廠相互支援。八里廠也取得內政部綠混凝土認證標章，透過飛灰、爐石等工業副產品循環再利用，強化低碳混凝土布局。

國產另一項值得關注的是北士科周邊的土地資產。國產近年加速推動資產活化，除位於東區門戶軸心的南港大型開發案外，在鄰近北士科地區還擁有約10筆土地，總面積近2萬坪。

隨輝達台灣總部確定落腳北士科，當地科技產業、商辦及房建開發持續推進，國產這批土地資產也受到關注。依國產規劃，未來若經政府國土計畫與都市計畫區段徵收後，發還土地將具有潛在開發價值。

因此，北士科開發對國產的影響已不僅限於混凝土訂單。從本業來看，北士科、三重新市政特區、淡水八里房建，以及淡北道路、臺北港等重大工程，形成北部混凝土需求來源；從資產面來看，鄰近北士科近2萬坪土地，則成為國產後續資產活化的重要布局。