生技論壇周三登場／中華開發生醫基金總座吳欣芳：生醫投資 聚焦三主軸

中華開發生醫基金總經理吳欣芳表示，2026年全球生醫投資市場回溫，美國生技股復甦，國際併購、授權頻傳，IPO活動轉趨活絡；AI技術逐漸滲透生醫產業，加上GLP-1藥物開創龐大市場，帶動資金重新關注創新醫療。展望2027年，台灣新藥臨床成果與取證陸續兌現、Medical AI加速落地，生技醫療產業可望迎來新一波投資契機。

經濟日報將在10月7日舉辦「2026生技論壇-AI時代 生醫產業新契機」，吳欣芳將以「生技醫療產業投資大策略」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、台寶生醫、TLC BioSciences、和迅生命科學等協辦。

吳欣芳表示，2026年全球生醫投資氣氛改善，國際藥廠透過併購與授權補充產品線，生技IPO窗口亦重新開啟。禮來藥廠受惠GLP-1減重與糖尿病藥物強勁成長，市值突破1兆美元，帶動市場關注慢病治療商機；AI加速導入新藥研發、診斷與精準醫療，也形成新一波生醫科技投資熱潮。

台灣生醫股則呈現明顯分化，資金集中於預期取證或即將公布臨床二、三期數據的個股，市場更加重視研發里程碑與商業價值。

相較AI與半導體類股，部分具基本面與產品進展的生醫公司估值仍處相對低檔，在大盤震盪、資金轉向多元布局時，生醫股具低基期與補漲空間。

吳欣芳指出，台灣新藥陸續進入臨床後期與取證階段，再生醫療、罕見疾病、創新生物藥的國際授權潛力亦受到關注，產業投資邏輯正由「研發題材」走向「臨床成果、產品上市、國際授權與商業化」的價值實現。

展望2027年，吳欣芳認為可聚焦三大投資主軸：一是新藥價值進入兌現期，關注臨床解盲、取證、上市及國際授權；二是多元慢治療與健康管理新商機；三是Medical AI賦能智慧醫療與精準醫療，AI結合醫療數據、診斷、醫材及新藥開發，創造新一波投資機會。

人口高齡化帶來長期醫療剛需，AI與科技應用加速產業轉型，生醫新創值得長期投入。中華開發資本多年來持續建立生醫投資生態系，扮演生醫領導投資人角色，透過專業創投基金串聯資金與產業資源，支持具國際競爭力的台灣生醫新創，掌握下一波產業成長契機。