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點子農場／百億富商的最後一段路

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

深夜11點多，手機在桌上震動，螢幕的光在暗夜裡像刺。我瞇眼滑開，是他。沒有稱謂，沒有寒暄，一大段訊息湧出來：叔本華說人生是一場悲劇，我們終究要學會如何不受苦地死去，這是人類最終極的功課。

字句之間沒有標點的喘息，彷彿他坐在漆黑房間裡，打完字就把手機扔到一邊，繼續盯著天花板。我想起白天在他辦公室看到的畫面：長桌上攤著一張小卡片，印著他自創的人生方程式，高階主管們一個接一個站起來背誦，冷氣開得很強，每個人卻都額頭冒汗。

那是我認識他的第一個年頭，也是他人生倒數第二年。一個把公司做到世界第一、身家上看百億的商人，深夜裡跟我聊的，是叔本華。

他講起白手起家的故事時，聲音會不自覺放輕，一筆借來的小錢，一個天真的點子，十幾年做到世界龍頭。事業最高峰時，他把公司賣了100億，出場很瀟灑，說要去做「更重要的事」。

那筆錢多到他自己都花不完。他曾困惑地說，認識的幾位上市公司老闆退休後，一個月連十萬塊都花不掉。不是捨不得，是這輩子沒自己帶過錢包，秘書司機安排好一切的日子過久了，忽然要自己過日子，反而慌了手腳。他說這話時，指尖在杯緣繞了一圈又一圈。

那之後，他的身分多了好幾個：身心靈事業、自創的文明理論、雜誌、協會、理事長頭銜。他喜歡談「向內追求」、「大同社會」，語速放慢，像在誦經。

公司裡，老幹部被要求把他的語錄倒背如流，答不出來時，他的沉默比發怒更讓人不安。

一位相識更久的朋友，據說曾直接飆他：「你不是缺一間公司，你是缺一個教主。你把商人、公益家、教主三種邏輯混在一起，這是治理上的根本錯誤。」

那年一個下雨的午後，我們認真談過一次合作。他想在內湖做高端健檢養生事業，鎖定像他自己這樣有錢卻不知道怎麼過日子的人。

我跟他分享了一個構想：與其服務一個人，不如把學老這件事，還給一整個家族，三代人每個星期天早上一起吃早餐，聽長輩談生死、晚輩談生活，一家3,000塊，每周堅持，像一種禮拜。

他聽完只是禮貌點頭，話題很快繞回自己的理論。我後來想，也許是那構想裡沒有一個位置留給「教主」，每個人都同時是主角，也是彼此的聽眾，沒有人需要抬頭仰望誰。這對他來說，或許太安靜了。

最後那一年半，他消失了，只剩深夜偶爾捎來的訊息，情緒像退潮又漲潮。

後來才知道，那是嚴重的憂鬱與躁鬱交替。一個曾渴望一整群人仰望他的人，用最安靜的方式走完了最後一段路。

沒有盛大的告別演說，只有一個坐擁百億、卻連替自己安排一頓溫暖晚餐都不會的人，悄悄把燈關了。

他生前每年捐100萬、連續三年，支持一項高齡與老化的學術計畫，這是他商人性格裡，少數還沒被理論覆蓋掉的人文微光。

他一輩子談拯救眾生、開創文明新紀元，卻始終沒能接住深夜裡那個疲憊的自己。財富給了他一個夠大的舞台，卻沒有附贈把自己縮小的能力。

而縮小自己，恰恰是他晚年痴迷的那位悲觀哲學家，畢生最想教會世人的一件事。

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