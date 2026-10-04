聽新聞
0:00 / 0:00

市場觀測站／外銷訂單創高 三點優先檢視

經濟日報／ 劉典科（國立中正大學企業管理學系博士生）

台灣8月外銷訂單首度突破千億美元，其中對美接單達421.3億美元，年增88.9％，同樣創下單月新高。AI伺服器與相關科技需求持續暢旺，顯示台灣企業正站在全球AI投資浪潮的重要位置。

訂單快速成長當然是好消息，但從企業經營角度來看，成長愈快，有一項指標反而愈值得管理者注意：市場與客戶是否變得更加集中？

企業經營經常面臨一個矛盾。當某個市場需求快速成長，最有效率的做法往往是集中資源、擴充產能，全力滿足主要客戶；然而，當營收愈依賴少數市場與客戶，外部環境一旦改變，企業受到的影響也可能同步放大。

尤其目前AI需求強勁，但企業仍同時面對關稅、匯率、科技管制及地緣政治等變數。因此，訂單創高之際，管理者除了追求下一張訂單，更應開始檢視三件事。

第一，定期檢視單一市場與主要客戶占營收的比重，避免高速成長掩蓋集中風險。第二，利用景氣與訂單良好時建立第二市場與新客戶，而不是等主要市場轉弱才開始尋找出路。第三，新增產能與設備投資應進行情境分析，分別估算高成長、正常成長甚至需求修正時，現金流能否承受。

分散風險並不代表企業應刻意放棄正在成長的美國市場。相反地，企業應把握AI需求帶來的機會，只是不能把「現在成長很快」直接等同於「未來一定如此」。

真正成熟的成長策略，是在景氣最好、訂單最多的時候，就開始替下一個變化留下選擇。

8月外銷訂單破千億美元，是台灣產業值得肯定的新紀錄；對美接單同步創高，更反映AI需求的強勁。但下一階段的企業競爭力，不只是誰接到最多訂單，也包括誰能把高速成長轉化成更穩健的客戶結構與市場布局。訂單創高時思考風險，不是看壞成長，而是讓成長走得更久。

外銷訂單 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式族群 靈活出擊

經濟日報社論／AI熱潮下 金融業須防風險集中

前三季台股掛牌原型 ETF 績效榜揭曉 七檔含息報酬翻倍

00406A規模飆增745％破548億！祭「年化16％」高配息 10/2最後買進日搶卡位

相關新聞

生技論壇周三登場／中華開發生醫基金總座吳欣芳：生醫投資 聚焦三主軸

中華開發生醫基金總經理吳欣芳表示，2026年全球生醫投資市場回溫，美國生技股復甦，國際併購、授權頻傳，IPO活動轉趨活絡；AI技術逐漸滲透生醫產業，加上GLP-1藥物開創龐大市場，帶動資金重新關注創新醫療。展望2027年，台灣新藥臨床成果與取證陸續兌現、Medical AI加速落地，生技醫療產業可望迎來新一波投資契機。

流通經營者高峰論壇／連鎖業進化 迎AI新賽局

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）理事長蔡德忠10月2日表示，台灣受惠AI科技及非紅供應鏈推波助瀾，今年上半年經濟成長率達14.15%，但亮眼的經濟表現並未完全外溢至消費端；AI熱潮更吸引大量資金與人才，並推升土地、工資、營建、裝修及水電等營運成本，讓原本就面臨激烈競爭與缺工的連鎖服務業，經營挑戰更加嚴峻。

台大管理學院副院長謝明慧：跨業合作 尋找機會

台大管理學院產學發展副院長、台大國企系教授謝明慧指出，缺工、高成本及低成長已成為連鎖業經營新常態，過去仰賴展店、複製SOP帶動成長的模式需要調整，業者應從思考「賣什麼」，轉向「幫顧客完成什麼」，並透過跨業合作尋找新成長機會。

台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助：一人創業 迎新時代

台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助指出，人工智慧（AI）正快速改寫產業競爭規則，隨著成本與進入門檻大幅降低，未來打敗企業的可能不再是既有同業，而是過去從未想過的「路人＋AI」，企業必須從工具導入進一步走向組織與商業模式轉型。

資策會數位轉型研究院主任楊惠雯：人才供給 建新模式

資策會數位轉型研究院主任楊惠雯指出，連鎖業缺工已從第一線向中階管理人才蔓延，最新調查顯示，98.8%企業面臨缺工，57%更已持續超過一年，企業未來不能只靠加薪搶人，而應重新建構人才供給模式。

Grab集團營運董事總經理余偉騰：數位店面 帶動成長

Grab集團營運董事總經理余偉騰表示，數位店面如同實體店面，是消費者認識品牌的第一站，除了提供商品與服務，也必須打造獨特體驗。隨著線上消費持續成長，品牌可透過平台工具、數據與AI，將數位店面打造為帶動業績成長的新引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。