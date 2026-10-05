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中華電拿下鼎革獎三大獎

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
中華電信獲2026《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎三項大獎。以AI驅動轉型的卓越實力拿下「AI創新應用獎」首獎，中研院資安專題中心執行長黃彥男（左）頒獎，中華電信總經理林榮賜（右）代表受獎。中華電信／提供
中華電信獲2026《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎三項大獎。以AI驅動轉型的卓越實力拿下「AI創新應用獎」首獎，中研院資安專題中心執行長黃彥男（左）頒獎，中華電信總經理林榮賜（右）代表受獎。中華電信／提供

中華電信（2412）宣布，獲2026《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」三項大獎殊榮，囊括「AI創新應用獎服務業（大型企業）」首獎、「創新商模轉型獎（大型企業）」楷模獎及「人資管理轉型獎（大型機構）」楷模獎，是本屆唯一獲獎的電信業者，也是獲獎數最多的企業。

中華電信總經理林榮賜表示，公司積極將AI導入網路建設及維運、客戶服務、資安及企業解決方案等領域，讓AI協助累積數十年實務經驗的「老師傅們」保存及傳承關鍵知識，將深厚的專業經驗轉化為可持續運用的組織智慧，形成企業轉型與組織進化的關鍵動能。

運用AI，公司將資深工程師多年累積的維運經驗、專業知識及問題處理流程，轉化為可即時查詢的數位知識，降低退休潮造成的技術斷層，AI科技具體應用於網路建設、網路維運、客戶服務及資安防護等核心業務，成果亮眼，榮獲「AI創新應用獎」首獎。

AI也運用於服務超過2,400萬用戶及近5萬座基地台的網路建設與營運，導入AI協助基地台精準選址，將作業時間由10個工作天縮短至最快20秒，發現30%未被發現的潛力區域；工程師於現場處理障礙問題的查詢時間縮短八成，排障準確率突破98%；客戶服務案件查詢時間由252秒降至23秒，資訊準確率高達99.8%。資安領域亦導入AI強化異常分析，將分析時間由2.16小時縮短至5分鐘，大幅提升資安事件應變效率。

中華電信以IOWN全光網路串聯分散式AI資料中心與邊緣節點，建構支撐AI發展所需的通訊與算力基礎，進一步整合通訊網路、資料中心、雲端算力及AI服務，打造一站式整合商業模式，也獲獲「創新商模轉型獎」。

中華電信透過AI驅動人才升級，以自主研發的AI Factory平台打造低程式碼（Low-Code）與零程式碼（No-Code）的環境，降低員工運用AI工具的技術門檻，讓各領域同仁皆能將自身專業知識、技術經驗及工作流程快速轉化為AI Agent，因而榮獲「人資管理轉型獎」。

中華電 資安

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