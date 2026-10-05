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中信盃黑豹旗高中棒球賽 熱

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
中國信託長年扮演臺灣棒球最堅實的後盾，自2015年起冠名贊助中信盃黑豹旗，本屆215支球隊參賽再創新高，中華棒協理事長周玲妏（左）頒發感謝狀予中國信託金控主任秘書陸麟錚（右）。中華棒協／提供
中國信託長年扮演臺灣棒球最堅實的後盾，自2015年起冠名贊助中信盃黑豹旗，本屆215支球隊參賽再創新高，中華棒協理事長周玲妏（左）頒發感謝狀予中國信託金控主任秘書陸麟錚（右）。中華棒協／提供

中信銀行冠名贊助第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，將於今年10月25日點燃戰火，本屆共計215支球隊參賽，其中混合組205隊、女子組十隊，參賽隊伍數再創賽史新高紀錄，展現「臺灣甲子園」的熱血魅力。

主辦單位昨（4）日舉辦賽事記者會暨抽籤大會，抽籤氣氛熱烈，最終由臺中市龍津高中抽中「籤王」全場歡呼，首戰將與尋求衛冕的桃園市平鎮高中交手，隊長陳冠辰表示，很興奮能挑戰強大的對手，很有志氣的陳冠辰將自請開幕戰先發投球，希望有機會三振打者，將團結一致帶領隊友全力拚戰，不留遺憾。

第14屆中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會於臺北市空總劇場舉行，運動部政務次長楊啓文、中華民國棒球協會理事長周玲妏、中信金控暨中信銀行主任秘書陸麟錚、「黑豹大學長」中信兄弟棒球隊投手游竣宥及「黑豹大學姐」李珦琳共同出席，為賽事揭開序幕。

陸麟錚表示，感謝中華棒協長年深耕基層棒球，為熱愛棒球的孩子搭建舞臺，中國信託長年扮演臺灣棒球最堅實的後盾，去年中信盃黑豹旗首度推出32強績優社團補助方案，今年新設營養補助計畫，為臺灣棒球培育更多潛力好手。

周玲妏於致詞時提及，中信盃黑豹旗從首屆51支球隊成長至215支球隊參賽，今年共有超過4,000位熱血的棒球好手走進球場，感受棒球帶來的熱情與感動，這就是中信盃黑豹旗最珍貴的價值。中華棒協榮譽理事長辜仲諒近年來致力推廣棒球，提升臺灣棒球整體戰力，期盼讓棒球成為凝聚向心力的運動，而中信盃黑豹旗正是實現這份願景的重要舞臺。

值得一提的是，中華隊今年9月於U18亞洲青棒錦標賽勇奪季軍，多位中華隊國手也將投入本屆中信盃黑豹旗賽事，包括平鎮高中劉任右、穀保家商黃世堯、臺南海事吳杰叡等。

此外，2024年由球迷網路票選出的中信盃黑豹旗官方吉祥物「歐霸」，將一路陪伴並力挺每位參賽選手勇敢追夢。中信盃黑豹旗年度影片《九分之一的ALL IN》亦於現場首播，傳遞「每位球員都是團隊的九分之一」的重要精神，唯有全員投入才能凝聚百分之百的力量。

此外，中信盃黑豹旗持續舉辦象徵最高榮耀的「黑豹獎」，表彰長期投入推廣基層棒球運動的傑出貢獻者，即日起至今年10月31日受理自薦報名，中華棒協將邀集專業評審團進行評選，向所有為臺灣棒球奉獻心力的幕後英雄致敬。

黑豹旗 中信 棒球

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