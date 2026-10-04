讓樹與孩子共同成長 環境部串聯台東產官學打造綠色首都

環境部4日在國立臺東大學臺東校區舉辦「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會」，由環境部長彭啓明主持。立法委員陳瑩、國立臺東大學副校長胡焯淳、臺東縣環保局局長黃權煒，以及相關政府代表、專家學者、產業界、民間團體及民眾共同參與，現場及線上共 178 人與會，齊心探討如何以都市綠蔭建構臺東成為永續的「綠色首都」。

彭啓明強調，面對全球氣候變遷與極端高溫挑戰，將都市林視為綠色韌性基礎建設已是刻不容緩的國家計畫。環境部走訪全臺，第 14 場巡迴座談來到臺東，盼透過科學選址與精準植樹，促進在地去水泥化與生態復育。

彭啓明指出，臺東擁有優良的好山好水與原住民族文化特色，具備發展為「綠色首都」典範的絕佳潛力。未來將結合中央政策、企業資源與全民參與，落實「每人一棵樹」，串聯中央山脈與海岸山脈的生態廊道，共同打造抗熱降溫的宜居綠色環境。

陳瑩指出，臺東面對高溫及風災地震，植樹可發揮降溫、美化與防災作用，她提議推動「每生一胎種一棵樹」，讓樹與孩子共同成長，並強調將在立法院全力支持環境部預算以協助在地永續。

胡焯淳表示，臺東大學在世界綠色大學排名全球第 54 名，森林與植被占校區六成，校方積極將永續融入建設，如興建森林棒球場時透過補植維護生態，並結合企業捐樹推動綠化。胡副校長呼籲，植樹需結合企業 CSR 與「綠色首都」指標作為誘因，並結合農業部專業知識導入都市計畫，妥善因應樹木安全與民意。

與會民眾針對都市綠化彈性與政策執行提出多項建言，建議在空間受限區域彈性採用牆面、屋頂綠化或攀藤植物。民眾也關切跨部會權責整合、極端氣候下颱風對都市樹木的耐受力，以及樹木養護責任與農業廢剪枝條、風倒木（如東部常見漂流木）的資源循環利用。此外，民眾期待中央能建立透明的樹木評估與第三方監督機制，並協助地方打破國有土地權屬限制，讓綠色基礎建設順利推動。

環境部強調，為健全都市林專法與相關計畫，全臺巡迴說明會持續匯聚地方、學研與民間力量。「國土綠蔭計畫」貫徹「專業、專責、專法」與智慧治理思維，將綠化提升為國家級的韌性基礎建設。未來將攜手臺東，結合原民山林智慧與在地行動，從科學植栽到木質循環，建立跨越海線至山線的防護網，實現氣候適應力的綠色首都願景。