OK超商換招牌盤算竟是一門日本老生意！為何搶開「社區迷你超市」？

摘要 OK超商換上新招牌，但真正的變化卻藏在店內：貨架變高、冷凍櫃更做到接近量販店規格。這是美廉社母公司三商家購購併OK後首家新店型，瞄準了「社區迷你超市」——這種日本早已驗證過的模式，為何台灣零售業開始跟進？背後的答案，竟與超高齡社會有關。

新北板橋大仁路上，一家OK超商換了招牌。紅白色的舊LOGO被拆下來，換上藍白色系，新圖案像一條魚，下面寫著一排英文字：Frozen、Fresh、Fun（冷凍、新鮮、有趣）。

但走進店裡，真正的變化不在招牌。貨架比一般超商高了一截，常溫商品變多，更重要的是，冷凍櫃的規格已接近量販店。

這是美廉社母公司三商家購，在完成購併OK超商後，開出的第一家形象店。兩個品牌合計，3月底時店數達1219家。

有趣的是，業界關心的不是換招牌，而是那排冷凍櫃。它透露了一件事：三商家購想做的，不是另一家超商，也不是縮小版的美廉社，而是一種台灣還沒有人真正開出來的店型——社區迷你超市。

它，搶攻最符合高齡化社會的新零售形態

要理解這個店型，得先看台灣人的日常採買卡在哪裡。

便利商店離家最近，但一瓶醬油、一包冷凍水餃，價格往往比超市貴上一截；量販超市的東西便宜，但離家較遠、得花時間停車、商品的份量也比較大。對一個人住的上班族，或是只能走10分鐘路的長輩來說，兩邊都不對。

這，就成為社區迷你超市的缺口。

這種店型的特色，在於跟超商一樣離家很近，就坐落在街頭巷尾，但又享有超市的品項和售價，以冷凍食品、小包裝生鮮為主，讓消費者輕輕鬆鬆就能料理出一頓個人晚餐。也因此，被認為非常適合兩人以內的小家庭，或是高齡化社會。

更重要的是，日本早就驗證過這種店型了！

日本先驅：永旺1300家迷你超市攻占首都圈

目前東京周邊規模最大的，是永旺集團旗下的My Basket迷你超市。它被媒體暱稱為「阿公阿嬤購物救星」，在東京、橫濱、川崎等首都圈已有約1300家店，目標2030年度倍增到2500家，平均單店日營業額拉到80萬日圓。

它展店的關鍵手法之一是「直接接手」：頂下便利商店退租後留下的店面和設備，讓超商撤出的地方直接長出小型超市。靠著這種展店速度，逐漸成為日本超商的勁敵。

連超商自己也坐不住了。羅森在2026年2月期財報創下歷史新高後，與旗下LAWSON STORE 100共同開發迷你超市新業態「L Mini Mart」，今年5月在東京開出第一家店，強化生鮮、日配、冷凍與精肉。社長竹增貞信點出背後兩股力量：人口回流都心，以及單身、兩人小家庭增加。

折扣超市Trial也推出小型店Trial GO，2025年11月進軍東京，截至今年6月已開出5家。

出身不同、規模不同的3家公司，做的是同一件事：用小坪數，把超市的價格搬到住家樓下。

破圈展店，不會只用一套店型走天下

日本走得早，是因為人口結構的壓力來得早。它比台灣更早進入超高齡社會，家戶也更早縮小。老人走不遠，小家庭不囤貨，大賣場的邏輯自然失靈。

而台灣也正在走同一條路。2025年，台灣65歲以上人口占比突破2成，正式進入超高齡社會；少子化則讓家戶人數持續下降。日本零售商這幾年解的題，就是台灣接下來要面對的困境。

也因此，板橋這家OK超商並不是臨時起意。

三商家購在5月法說會上，替OK定了4個方向：智慧零售、商品與服務互導、破圈展店、營業模式調整。到了8月，他們的說法更具體：新店型還在測試，第4季要啟動新一波門市改裝，之後還會導入電子價卡。

4個方向裡，最值得細看的是最後一個。「營業模式調整」代表OK以後不會只用一套店型走天下：辦公園區、住宅區、老社區的店，貨架上擺的東西可能完全不一樣。把冷凍櫃放大，只是其中一種解法。

三商家購的野心也不只在OK。總經理邱光隆9月受訪時公開表示，納入OK之後，長期展店目標從約1300家上修到2200家，希望2030年達成。他認為，美廉社擅長接住計畫性囤貨的家庭；OK補上的，是它過去搆不到的客人：下班路過、臨時少一樣東西、不想多走一段路的人。

但這塊空缺，不會只有一家公司來搶。

統一也在布局，用「家戶廚房」滿足你的晚餐

幾個月前，家樂福改名後，業界多半預測，統一集團會把經營7-Eleven的經驗搬過去：大店少開，改在巷弄裡開出介於超商和超市之間的「社區迷你超市」。

一位超商主管點出其中的算盤：「關鍵在『家戶廚房』這四個字！」因為統一超已經吃下早餐、午餐和臨時的嘴饞，唯一還沒真正攻進去的，是晚餐。而家戶廚房的意思，就是把「做一頓晚飯之前的麻煩」拆掉，用冷凍食品、小包裝生鮮來取代，也就是前述My Basket迷你超市的策略。

業界普遍認為，這極有可能成為統一集團的下一種零售形態，但誰也沒想到，美廉社和OK合體後的新店型，居然也異曲同工，走上了同一條路。

商周直接聯繫三商家購，詢問這類新店型是否已經確定規格？未來還會繼續展店嗎？三商家購回覆：「新店型尚未完全定案，會繼續測試及調整，未來有機會再向大家說明。」

新店型究竟能否成功讓三商家購更進一步，攻進台灣人的晚餐？無論如何，它都已經引爆社群話題。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文OK超商換招牌真正盤算，竟是一門日本老生意！超商為何搶開「社區迷你超市」？》