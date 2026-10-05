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世界健身海內外展店

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

世界健身-KY（2762）加快展店腳步，今年以來已新增六家分店，另有九家新會館正進行預售或預計年底前啟動預售，全年營運據點持續擴大；海外市場也同步推進，包括泰國曼谷首家全方位服務會館，將成為下一階段擴張重點。

世界健身目前全台據點已超過140家，隨新店陸續開出，公司持續擴大營運規模與會員基礎。

除台灣市場持續展店，也把成長觸角延伸至海外，曼谷新據點代表公司海外布局由市場測試逐步轉向實際展店，為後續拓展東南亞市場建立據點。

世界健身 曼谷

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