台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）理事長蔡德忠10月2日表示，台灣受惠AI科技及非紅供應鏈推波助瀾，今年上半年經濟成長率達14.15%，但亮眼的經濟表現並未完全外溢至消費端；AI熱潮更吸引大量資金與人才，並推升土地、工資、營建、裝修及水電等營運成本，讓原本就面臨激烈競爭與缺工的連鎖服務業，經營挑戰更加嚴峻。

2026-10-05 01:06