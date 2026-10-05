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曼都集團董事長賴淑芬：跨界發展 超前部署

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
曼都集團董事長賴淑芬。記者黃義書／攝影
曼都集團董事長賴淑芬。記者黃義書／攝影

曼都集團董事長賴淑芬表示，曼都從單店經營逐步走向多店、多角化集團，再進一步跨足海外市場，面對少子化、人力缺乏等產業挑戰，企業必須在原有事業成長放緩前，提前布局下一條成長曲線，透過跨界發展創造新的成長引擎。

賴淑芬2日參加2026流通經營者高峰論壇，並以「超前部署 跨界出擊 開展第二成長曲線」為題發表演講。

賴淑芬指出，美髮業成長動能包括擴大店數、增加人才、提升客數、提高客單價及增加消費品項，營收成長可從「店數、生產力、客數、客單價、消費品項」等面向持續提升。不過，面對少子化與缺工，產業發展將面臨瓶頸，因此曼都選擇在成長停止前超前部署，從美髮本業跨足冷凍食品，打造集團第二成長曲線。

賴淑芬表示，旗下樺美食品工廠以「小美冰淇淋」為代表，透過持續創新翻轉傳統品牌形象，從經典小黃杯，到紅豆粉粿、黑糖珍奶等新品，將手搖飲概念延伸至冰品，讓品牌重新獲得市場關注。

少子化 消費

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