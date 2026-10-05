王品集團董事總經理英美惠：品牌布局 重稀缺性

王品（2727）集團董事總經理英美惠表示，王品持續透過多品牌矩陣布局創造成長動能，從不同品類、價格帶與客群切入市場，並以自我挑戰尋找新的商機。

英美惠2日參加2026流通經營者高峰論壇，並以「多品牌矩陣布局 全方位創造全新成長力」為題發表演講。

就品牌布局來看，台灣與中國大陸市場的品牌布局策略不同，台灣以多品牌、體驗型餐廳為主，中國大陸市場幅員廣大，則採多品牌、小規模策略，選擇適合的城市布局，透過品牌矩陣分散單一品牌拓展全國市場的挑戰。

英美惠指出，品牌布局可從垂直與橫向兩方面整合，垂直整合涵蓋技術、採購及供應鏈，橫向則鎖定相近客層與消費習慣，透過不同品類、價格帶及客群發展不同商業模式，並採八成飽和的開店策略，維持品牌稀缺性，降低市場波動與競爭影響。

英美惠表示，持續成長關鍵來自自我挑戰，經營者的不滿意就是新商機。以王品跨足自助餐市場為例，推出「和牛涮」時，即鎖定當時市場少見的和牛主打。