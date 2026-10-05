未來流通研究所總監林原慶：虛擬店長 提升效率

未來流通研究所總監暨共同創辦人林原慶表示，台灣零售產業持續穩健成長，疫後短暫微幅衰退後，今年上半年強勢回升4.1%，其中第2季成長力道更強，百貨、服飾與電商分別成長10.4%、8.3%與8.2%，家電、美妝等多數業別也呈現復甦趨勢；AI打造「AI虛擬店長」，協助業者解決缺工提升營運效率。

林原慶2日參加2026流通經營者高峰論壇，並以「台灣連鎖產業未來趨勢與AI驅動創新案例」為題發表演講。

林原慶指出，台灣零售市場集中度高，百貨前五大業者市占超過一半，超商雙雄市占更超過七成。連鎖加盟產業方面，餐飲業是台灣門店密度最高的產業，每10萬人就約有280家小吃店；零售業則以便利商店最為密集，密度居全球第二。部分業態仍快速成長，中古汽車專賣店成長11.5%，自助洗衣店成長22.9%。

在電商方面，林原慶表示，台灣全通路與網路銷售仍具成長空間，非店面零售占整體零售比重為11.9%，但綜合零售業網路銷售比率僅2.8%。